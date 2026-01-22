Nepoznati počinitelji haraju: Provale u stan, kuću i na gradilište

Na području Šibensko-kninske županije proteklog su dana zabilježena tri kaznena djela iz domene imovinskog kriminaliteta.

U utorak, 21. siječnja, u Srimi je nepoznati počinitelj provalio u stan u vlasništvu 57-godišnje žene te otuđio novac. Istoga dana u Vodicama zabilježena je provala u kuću 57-godišnjakinje, no iz objekta pritom nije ništa otuđeno.

Treći slučaj evidentiran je u razdoblju od 17. do 21. siječnja u mjestu Badanj, gdje je nepoznati počinitelj s gradilišta ukrao više komada ljestvi. Materijalna šteta procijenjena je na oko 3.900 eura.

Protiv nepoznatih počinitelja policija će podnijeti kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.