Nepažnja građana uzrokovala dva požara

Jučer, oko 13, 20 sati u mjestu Ljubitovica izbio je požar na način da je muškarac tijekom jutra obavljao spaljivanje biljnog otpada, a vatra se ponovno aktivirala u poslijepodnevnim satima. Opožareno je oko 1000 metara kvadratnih suhe trave. Požar je lokaliziran u 15 sati.

Također, jučer oko 17 sati u Srinjinama je izbio požar na način da je građanin na parceli palio karton, a uslijed jačanja vjetra izgubio je nadzor na vatrom. U požaru je izgorio jedan hektar niskog raslinja i stabala.

U oba slučaja Područnom uredu civilne zaštite u Splitu će biti dostavljeno izviješće radi provođenja postupka sankcioniranja.

Na području cijele Hrvatske u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno je spaljivanje ( uz odlukom normirane iznimke), paljenje i loženje vatre na otvorenom prostoru. Odluka o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru određuje novčane kazne od 65 do 600 eura za one koji ne poštuju ovu zabranu, s ciljem zaštite okoliša i sprečavanja požara.