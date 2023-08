NEOČEKIVAN TRIK Ako želite rublju vratiti bijelu boju, u perilicu ubacite jedan začin. Sigurno ga imate doma

Bijela košulja, bijela majica ili bijelo donje rublje uvijek su na početku najčišće bijele boje. Međutim, već nakon nekoliko pranja postaju prljavo bijeli, sivi... a mogu čak i požutjeti, ukoliko se pere s obojenim komadima. No, internetski savjetnici tvrde da su pronašli spasonosno rješenje uz koje će bijela odjeća ponovno biti bijela. I to uz jednu namirnicu koja zapravo nema puno veze s bijelom bojom u klasičnom smislu. Riječ je o - ne biste vjerovali - papru!

Ovaj začin koji mnogi imaju u svojem domu trebao bi, dakle, pomoći u čišćenju bijele odjeće. Da biste to postigli, tvrde internetski savjetnici, u perilicu rublja trebate staviti isključivo bijelo rublje, a u bubanj dodati žlicu papra. Primjerice, krupnije smljeven crni papar. On bi trebao djelovati poput abraziva i na taj način ukloniti prljavštinu ili drugu boju s odjeće. No, da bi talog nestao s rublja, nije dovoljan samo papar, piše Jutarnji list.

Uobičajeno, u odjeljak perilice treba dodati i odgovarajuće sredstvo za pranje rublja. Pritom se rublje ne smije prati na previsokim temperaturama, gornja granica trebala bi biti 40℃, a preporučljivije bi bilo 30℃. Rezultat bi, tvrdi se, trebao biti obećavajući.