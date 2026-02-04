Neobični “gosti” preplavili kvartove: Građani ne mogu vjerovati što rade

Sve više vrana posljednjih tjedana pojavljuje se u zagrebačkim kvartovima, što izaziva nezadovoljstvo građana zbog buke, nereda i štete na automobilima.

Posebno su pogođena naselja s otvorenim spremnicima za otpad.

Stručnjaci objašnjavaju da se zimi jata vrana iz predgrađa sele u gradove u potrazi za hranom, a dodatno ih privlači bacanje ostataka hrane na tlo.

Iz Zoološkog vrta poručuju da se provodi program kontrole i praćenja divljači kako bi se smanjila njihova brojnost u gusto naseljenim područjima, piše Dnevnik.hr.

Građane pozivaju da ne hrane ptice bacanjem hrane na pod te da, ako žele pomoći manjim pticama, koriste viseće hranilice.

Vrane nisu opasne za ljude, no njihova se prisutnost može smanjiti odgovornijim ponašanjem i boljim gospodarenjem otpadom.

