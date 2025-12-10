Neobična svjetlost u ranim večernjim satima iznad dalmatinskih otoka: "Nekad su izrazito brza, kreću se lijevo-desno, potpuno čudno"

Stanovnici nekoliko dalmatinskih otoka posljednjih mjeseci prijavljuju neobičnu pojavu na zapadnom nebu – svjetlost ili više njih koje se pojavljuju u ranu večer, najčešće između 19 i 20 sati. Prema svjedočanstvima, svjetla traju otprilike pola sata, a očevici naglašavaju kako ih ne mogu povezati ni s jednom poznatom prirodnom ili tehnološkom pojavom.

Nije riječ o avionima, dronovima, helikopterima ni satelitima

Kako navode otočani, svjetla ne odgovaraju karakteristikama zrakoplova, dronova, helikoptera ni letjelica čiji se letovi mogu pratiti putem aplikacija poput FlightRadar24. Ne podsjećaju ni na satelite, uključujući Starlinkove nizove ili prolazak Međunarodne svemirske postaje (ISS).

Neujednačeno kretanje i promjenjiv intenzitet

Promatrači opisuju kako se intenzitet i boja svjetla mijenjaju, a kretanje je navodno neujednačeno – ponekad vrlo sporo, a ponekad toliko brzo da djeluje kao nagli skok s jedne točke neba na drugu. U nekim slučajevima svjetla se pojavljuju pojedinačno, dok ih je u drugim situacijama vidljivo nekoliko istovremeno.

„Ne mogu odrediti ni visinu ni udaljenost. Nekad su izrazito brza, kreću se lijevo-desno, potpuno neobično“, navodi jedan stanovnik koji tvrdi da pojavu prati već mjesecima. Dodaje da ponekad svjetle jače i od planeta Venere, najblistavijeg objekta na večernjem nebu nakon Mjeseca.

Fenomen bez objašnjenja i sve veći interes lokalnog stanovništva

Zanimljivo je da se fenomen najčešće pojavljuje upravo iznad zapadnog horizonta, u ranu večer. To je vrijeme kada je refleksija svjetlosti na satelitima u niskoj orbiti najizraženija, no prema riječima svjedoka, opažena svjetla ne prate tipične pravocrtne satelitske putanje niti stabilan intenzitet sjaja.

Budući da se fenomen ponavlja sve češće, među lokalnim stanovništvom raste interes. Trenutno ne postoji službeno objašnjenje koje bi potvrdilo o čemu je riječ. Jedino je izvjesno da sve veći broj otočana svjedoči istoj neobičnoj pojavi – svjetlima koja se u posljednje vrijeme, kako kažu, ponašaju „rusvaj“.

Dok se ne pojave stručne analize ili snimke koje bi mogle dovesti do konkretnijih zaključaka, otočani nastavljaju promatrati nebo u ranu večer, nadajući se da će sljedeće pojavljivanje donijeti više odgovora nego pitanja.

U nastavku pogledajte fotografije koje s Brača snimio Darko Čaleta, a puno sličnih dojava dobili s Korčule i Pelješca.