Neobična svjetlost na nebu iznad Hrvatske: krivac je SpaceX, evo o čemu se radi

Danas oko 18 sati na nebu iznad dijela Europe, uključujući i Hrvatsku, mogla se vidjeti neobična svjetleća pojava koja je privukla pozornost brojnih građana. Riječ je o vizualnom efektu povezanom s lansiranjem rakete Falcon 9 tvrtke SpaceX.

Za mišljenje smo pitali hrvatskog astronoma Antu Radunića koji nam je kazao kako je vjerojatno SpaceX ispustio gorivo.

Kako su priopćili iz SpaceX-a, raketa Falcon 9 lansirana je u nedjelju, 11. siječnja u 5:44 sati ujutro po pacifičkom vremenu (PT) s lansirne rampe SLC-4E u bazi Vandenberg Space Force Base u Kaliforniji. Misija pod nazivom Twilight imala je za cilj postavljanje tereta u takozvanu sunčevo-sinkroniziranu orbitu tipa „sumrak–zora“.

Takva orbita omogućuje satelitima da prelijeću iste dijelove Zemlje u gotovo istom lokalnom sunčevom vremenu, što je posebno važno za promatračke, klimatske, komunikacijske i izviđačke misije zbog ujednačenih uvjeta osvjetljenja.

Falcon 9 je nakon lansiranja letio prema jugu iznad Tihog oceana, što je uobičajena putanja za polarne i sunčevo-sinkronizirane orbite. Ono što je posebno zanimljivo za promatrače u Europi jest da se gornji stupanj rakete, zajedno s ispušnim plinovima, mogao vidjeti kao svjetleća spirala ili oblak na večernjem nebu. Taj efekt nastaje kada se gorivo ispusti na velikoj visini, gdje ga obasjava Sunce, dok je tlo već u mraku.

Zbog toga je ova misija, iako lansirana s druge strane Atlantika, ostavila vidljiv trag i na europskom nebu, uključujući i Hrvatsku.