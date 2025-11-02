Neobična presuda: Vlasnica mora platiti 1.250 eura jer joj je mačka ulazila u susjedovo dvorište

Neobična presuda u Francuskoj. Mnogi vlasnici mačaka puštaju svoje ljubimce da slobodno lutaju kamo žele. Male se mačke tada znaju uputiti u vrtove susjeda, u potrazi za mjestom za drijemanje ili za plijenom. Nije, dakle, rijetkost vidjeti mačke kako prelaze iz vrta u vrt.

Situacija koja se čini posve uobičajenom... ali očito ne svima. U mjestu Agde, na jugu Francuske, stanovnica Dominique upravo je dobila neočekivanu sudsku presudu. Kako prenosi 7sur7, pozivajući se na Le Parisien, njezin je susjed podnio tužbu protiv nje zato što je njezina voljena mačka Rémi redovito odlazila u njegov vrt.

Paprena kazna

Susjed je točnije optužio životinju za „oštećenja” na njegovu posjedu. Mačka bi preskakala ogradu prelazeći iz vrta u vrt, a navodno je ostavila „tragove šapa na svježe ožbukanom zidu”, „obavljala nuždu” i čak „urinirala po pokrivaču”, tvrdi susjed Dominique, piše Paris Match.

Ljut zbog svega, odlučio je slučaj iznijeti pred sud u Béziersu. Ideja koja se možda čini nevjerojatnom… No sud je presudio u njegovu korist te naložio vlasnici mačke Rémi da mu isplati 1.250 eura odštete. Ali to nije sve – određena joj je i dodatna kazna od 30 eura svaki put kada njezina mačka ponovno prijeđe ogradu.

Rémi je, navodno, to već ponovila, pa je Dominique ponovno pozvana na sud – ovaj put u prosincu. Tada bi mogla dobiti novu kaznu od 2.000 eura i dnevnu penalizaciju od 150 eura.

Reakcija udruge za zaštitu životinja

U praksi, gotovo je nemoguće spriječiti mačku da ide kamo želi, osim ako joj se potpuno zabrani izlazak. Dominique stoga osuđuje presudu koja, kako kaže, njezinu mačku stavlja u „kućni pritvor”. Slučajem se uključila i SPA (Društvo za zaštitu životinja).

„Domaća mačka, osobito kada živi u kući, ima prirodnu potrebu istraživati prostor oko svog teritorija”, objašnjava Guillaume Sanchez, glavni direktor SPA-e, za Le Parisien. „Ako bi ovaj slučaj postao presedan, nesumnjivo bi mogao usporiti broj udomljavanja mačaka.”

Osim toga, dokazi koje je susjed priložio ne pružaju nikakav siguran dokaz da je Rémi stvarno kriva. To je mogla biti bilo koja od brojnih mačaka iz susjedstva – pogotovo jer je Rémi riđa, a ta je boja vrlo česta kod mačaka. Vrlo je vjerojatno da nije samo jedna mačka odgovorna za navodna „oštećenja”.