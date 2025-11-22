Neobičan prizor na brzoj cesti Solin-Klis!

Sredozemna ciklona i dalje oblikuje vremenske prilike na Jadranu, iako se u Dalmaciji situacija tijekom dana djelomično smirila. Dok su uz obalu i na otocima prevladavale kiša i povremeno jači pljuskovi, u dijelu Dalmatinske zagore temperatura je pala dovoljno nisko da oborine prijeđu u snijeg. Lokalno su se formirali tanji snježni pokrivači, a najviše oborina zabilježeno je na širem kliškom području te u Cetinskoj i Imotskoj krajini.

U višim predjelima Zagore tijekom dana padali su snijeg i susnježica, dok je u nižim zonama prevladavala kiša. Hladniji zrak koji se spustio nad unutrašnjost brzo je promijenio karakter oborina, pa su se u kratkom vremenu stvorili uvjeti za tanji, ali vidljiv snježni pokrivač. Posebno su bijeli vrhovi bili uočljivi u zaleđu Klisa, kao i prema Cetinskoj i Imotskoj krajini, gdje su oborine bile najizraženije.

Mosor u pravom zimskom ruhu

Pravi zimski ugođaj danas se najviše osjetio na Mosoru. Kod planinarskog doma palo je oko pet centimetara snijega, što je dovoljno da planina poprimi potpuno drugačiji izgled u odnosu na jesensku sliku iz proteklih dana. Prema najavama meteorologa, oborine bi se mogle nastaviti i tijekom noći, pa nije isključeno dodatno povećanje snježnog pokrivača na višim nadmorskim visinama.

Da je hladni val zahvatio kliško područje vidljivo je i na brzoj cesti Solin–Klis. Na fotografiji snimljenoj tijekom dana uz prometnicu se nalazi zbijeni snježni nanos, koji se zadržao uz rub kolnika i zaštitnu ogradu. Na cesti je promet uobičajen, automobili prolaze po mokrom kolniku, dok se iznad trase vide ogoljeli kameniti obronci Mosora i Kozjaka s tragovima snijega među raslinjem.

Posebnu pozornost privukao je biciklist koji se, unatoč zimskim uvjetima, kreće desnim rubom brze ceste uz snježni zid. Deblja jakna s kapuljačom i oprema na biciklu upućuju na hladnoću i otežane uvjete vožnje, a prizor dodatno naglašava kontrast između jesenskih boja u zaleđu i naglog zimskog prodora.

Noć donosi novu rundu oborina

Iako je dio Dalmacije predvečer osjetio kratkotrajno smirivanje, ciklona još nije rekla posljednju riječ. Tijekom noći i sutrašnjeg jutra očekuje se nastavak oborina, osobito u zaleđu, gdje bi snijeg mogao ponovno jačati na višim predjelima. Uz obalu će i dalje prevladavati kiša, mjestimice obilnija, uz povremeno pojačan vjetar.

Vozačima se savjetuje oprez na dionicama prema Zagori zbog moguće pojave poledice u višim zonama, dok planinari i izletnici na Mosoru trebaju računati na prave zimske uvjete i brzu promjenu vremena.