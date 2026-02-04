Neobičan prizor na Bačvicama: Ovako stoji satima...

Na Bačvicama u Splitu traje neobična prometna situacija. Osobni automobil već satima stoji zaustavljen na kolniku, i to doslovno pod nosom II. policijske postaje, a prizor je i ove srijede navečer izazvao pozornost prolaznika i vozača.

Vozilo je parkirano ukoso uz rub ceste, na prilazu raskrižju, te djelomično zauzima prometnu površinu. Prema svjedočenjima s terena, automobil se nije pomicao satima, a razlog zbog kojeg je ostavljen na cesti zasad nije poznat.

Građani upozoravaju kako ovakva situacija može predstavljati potencijalnu opasnost u prometu, osobito u večernjim satima. Za sada nema informacija o eventualnoj intervenciji nadležnih službi niti o tome je li riječ o kvaru ili nekom drugom razlogu zbog kojeg je vozilo ostavljeno na kolniku.