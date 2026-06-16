Neno Ninčević završio na Hitnoj: „Bogu hvala, ipak nije infarkt“

Poznati splitski glazbenik i član grupe Hrvatske Ruže Neno Ninčević na društvenim je mrežama otkrio kako je završio u Hitnoj pomoći zbog izrazito visokog krvnog tlaka.

Uz fotografiju iz splitske Hitne pomoći zahvalio je medicinskoj sestri Ivi Stipici i liječnici Jeleni Prižmić koje su se pobrinule za njegovo zdravstveno stanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Bogu hvala, ipak nije infarkt. Evo tko me danas spasio… i to na zadnji radni dan prije mirovine“, napisao je Ninčević, dodavši kako je „oborio svjetski rekord u visini tlaka“.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije pratitelja koji su mu poželjeli brz oporavak i dobro zdravlje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatske Ruže (@hrvatske_ruze)