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Neno Ninčević završio na Hitnoj: „Bogu hvala, ipak nije infarkt“

Glazbenik se javio iz splitske Hitne pomoći, otkrio da je imao iznimno visok tlak te zahvalio medicinskom osoblju koje mu je pomoglo

Poznati splitski glazbenik i član grupe Hrvatske Ruže Neno Ninčević na društvenim je mrežama otkrio kako je završio u Hitnoj pomoći zbog izrazito visokog krvnog tlaka.

Uz fotografiju iz splitske Hitne pomoći zahvalio je medicinskoj sestri Ivi Stipici i liječnici Jeleni Prižmić koje su se pobrinule za njegovo zdravstveno stanje.

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„Bogu hvala, ipak nije infarkt. Evo tko me danas spasio… i to na zadnji radni dan prije mirovine“, napisao je Ninčević, dodavši kako je „oborio svjetski rekord u visini tlaka“.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije pratitelja koji su mu poželjeli brz oporavak i dobro zdravlje.

 

 
 
 
 
 
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Objavu dijeli Hrvatske Ruže (@hrvatske_ruze)

 

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