NENAD UVODIĆ U GRADSKOM VIJEĆU OTVORIO PITANJE POLJUDA: "Javnost i vijećnici još uvijek tapkaju u mraku"

Gradski vijećnik Centra Nenad Uvodić danas je na sjednici Gradskog vijeća ponovno otvorio pitanje stanja stadiona Poljud, tražeći od gradonačelnika precizne odgovore o elaboratu koji bi, prema ranijem javnom obećanju, trebao rasvijetliti stvarno stanje tog zaštićenog kulturnog dobra.

Uvodić je podsjetio kako je 21. travnja istekao rok koji je na nedavno održanoj tematskoj sjednici javno najavio prof. dr. emer. Ante Mihanović za dostavu recenziranog elaborata o stanju Poljuda. Kako taj dokument još uvijek nije dostupan ni vijećnicima ni javnosti, Uvodić je upozorio da se o jednoj od najvažnijih gradskih tema i dalje raspravlja bez ključnih informacija.

"Poštovani gospodine gradonačelniče, prošao je 21. travnja, rok koji je prof. dr. emer. Ante Mihanović na nedavnoj održanoj tematskoj sjednici javno obećao za dostavu recenziranog elaborata o stanju stadiona Poljud. S obzirom na to da javnost i mi vijećnici još uvijek tapkamo u mraku, tražim precizne odgovore", poručio je Uvodić. Od gradonačelnika je zatražio da javno otkrije tko su recenzenti elaborata, imenom i prezimenom, te kada će taj dokument biti dostupan vijećnicima na uvid.

Koliko elaborat stoji i čemu služi?

Uz pitanje identiteta recenzenata, Uvodić je otvorio i pitanje troška izrade elaborata i mišljenja revidenata, ali i same svrhovitosti tog procesa. Zanimalo ga je kolika je točna cijena izrade elaborata te zašto se uopće troši javni novac na takav dokument ako će, kako je naveo, resorno ministarstvo formirati vlastito povjerenstvo za utvrđivanje stanja Poljuda kao zaštićenog kulturnog dobra. Posebno je zatražio odgovor i na pitanje je li to ministarstveno povjerenstvo uopće formirano, te tko su njegovi članovi.

Uvodić je pritom bio izravan i oštar kada je riječ o ideji rušenja Poljuda, poručivši kako do danas nijedan relevantan stručnjak nije javno podržao takvu opciju. "Budimo sasvim izravni: do današnjeg dana niti jedan relevantan stručnjak – bilo arhitekt, građevinar ili strojar – nije javno podržao vašu ideju o rušenju Poljuda. Naprotiv, struka je jedinstvena, i domaća i europska, ali i svjetska, u zaštiti ovog kulturnog dobra", istaknuo je. Dodao je kako se, suočen s otporom struke i javnosti, gradonačelnik treba jasno izjasniti je li konačno odustao od, kako je rekao, "sulude ideje o rušenju". Govoreći o budućnosti Hajduka i stadionske infrastrukture u Splitu, Uvodić je podsjetio i na ranije gradonačelnikove izjave da Grad Split ne može financirati dva stadiona. U tom kontekstu upozorio je na očitu kontradikciju između zaštite Poljuda i zaključaka tematske sjednice koji govore o potrebi modernog stadiona za Hajduk. Prema njegovim riječima, Poljud s atletskom stazom, čak i nakon obnove, ne zadovoljava potrebe modernog nogometnog kluba poput Hajduka. Zbog toga je od gradonačelnika zatražio objašnjenje kako planira ispuniti zaključak o "modernom stadionu", a da pritom ne uništi prepoznatljivi simbol Splita i ne dovede grad u financijski slom.

"Je li strategija za Hajduk samo popis lijepih želja?"

Na kraju svog obraćanja Uvodić je postavio i politički najizravnije pitanje – postoji li uopće realan plan za Hajduk i stadionsku budućnost grada ili se sve svodi na deklarativne najave. "Je li vaša strategija za Hajduk samo popis lijepih želja ili imate realan plan koji ne uključuje bagere na Poljudu?", zaključio je Uvodić.

Kako je gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta napustio sjednicu, Uvodiću je odgovorio njegov zamjenik Ivo Bilić.

"Sva tri pitanja se odnose na Hajduk, prije svega ovo o tome tko su recenzenti. Hajduk je taj koji će naručiti ovu ekspertizu, stručnjaci će biti oni koje Hajduk odredi. Ne mogu govoriti ni o cijeni, Hajduk će biti taj koji će nas u to uputiti. Dogovor s prošle sjednice je da se elaborat proslijedi Ministarstvu graditeljstva, oni su donositelji odluka, a ne mi. Nemamo informaciju o tome je li ministarstvo formiralo povjerenstvo", rekao mu je Bilić.