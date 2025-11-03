Nemojte se nervirati, samo je ponedjeljak: 'Dobro jutro, Splite grade'

Jutros se na brzoj cesti Solin – Klis u smjeru Splita stvorila velika prometna gužva. Prema izvještajima vozača, kolona se proteže nekoliko kilometara i značajno usporava ulazak u grad.

Sudeći prema Google Traffic, promet trenutno ide bez poteškoća, ipak se vozačima savjetuje strpljenje i oprez.

Posebno je važno držati sigurnosni razmak i izbjegavati nagle promjene prometnih traka zbog mogućih iznenadnih kočenja.

'Dobro jutro, Splite grade', piše nam čitatelj koji se nalazi u gužvi.

Strpljenje je ključno, ali vjerujemo da je ovo je prava frustracija za sve koji idu u grad.

HAK javlja: Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog ponegdje obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, a u zonama radova i privremene regulacije prometa mogući su kraći zastoji i vožnja u koloni. Također, navode da je pojačana gustoća prometa, kolona i zastoji na na Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu kod Solina te između Stobreča i Podstrane.

Vozači, ako ste u koloni, samo strpljivo!