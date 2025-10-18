Nemojte se iznenaditi! Zatvara se objekt ispred kojeg se stalo u redovima, ima privremenu novu lokaciju

Splitski Sukoišan najpoznatiji je po autobusnom kolodvoru Prometa Split, s kojeg svakodnevno polaze i dolaze gradske, prigradske i međugradske linije.

Uz sam terminal, na ovom se području nalazi i glavna poslovnica Prometa, gdje građani mogu kupiti ili produljiti mjesečne karte i pokazne isprave. Zbog toga je Sukoišan često jedno od najprometnijih mjesta u gradu, posebno u jutarnjim satima i tijekom školskih mjeseci kada ga najviše posjećuju učenici i studenti.

Trenutno je u tijeku obnova objekta, zbog čega iz Prometa obavještavaju putnike o privremenim promjenama:

– Zbog radova na obnovi biljetarnice Sukoišan, u subotu 18. listopada prodaja karata neće biti moguća. Od ponedjeljka prodaja se nastavlja u privremenim prostorima na istočnoj strani terminala – poručuju iz Prometa Split.