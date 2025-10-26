Nemojte nasjesti. Pogledajte kakve uplatnice su počele dolaziti građanima

Stigne li vam ovih dana na adresu kakva uplatnica za upis u "poslovni registar" - ignorirajte je. Ne radi se o službenom registru, odnosno onom Državne geodetske uprave, već o registrima privatnih tvrtki u koje se ne morate upisivati. Upozorenje o ovoj navlakuši, koja mnogim Zagrepčanima već stoji u poštanskom sandučiću, pristigla je od jedne upraviteljske tvrtke.

Ako prođe, prođe

Ovakva vrsta prevare nije novost u obrtničkom svijetu. Naime, svi oni koji su u posljednjih nekoliko godina otvorili svoju tvrtku ili obrt dobili su dopis kojim ih se poziva da uplate novac u neki registar. Dopis izgleda službeno, kao da ga je poslalo tijelo javne uprave. Riječ je o privatnoj tvrtki, kojih ima sve više, a čiji poslovni model funkcionira ovako: pokrenu internetsku stranicu, prate službene registre u kojima pronalaze novoosnovane tvrtke i obrte, šalju im pisma s uplatnicama i nadaju se da će ih što veći broj ljudi i uplatiti, piše Jutarnji list.

Prevaranti se sada pokušavaju naplatiti i upisom zgrada u privatne registre. To nije Registar zajednice suvlasnika, u koji su se, prema Zakonu o održavanju i upravljanju zgradama, suvlasničke zajednice dužne upisati. Vjerojatno su se baš zbog obveze formiranja ovog Registra prevaranti usmjerili prema suvlasničkim zajednicama, računajući na njihovo nesnalaženje u novom sustavu.

DGU - jedini službeni registar

Upraviteljska tvrtka Monel svojim je klijentima poslala obavijest nakon što im je predstavnik suvlasnika jedne od zgrada kojima upravljaju proslijedio sporni dopis.

"To nije dopis vezan uz upis zgrade u službeni registar pri Državnoj geodetskoj upravi (DGU), već je riječ o privatnim imenima i bazama podataka bez pravne obveze. Službeni registar zgrada vodi isključivo Državna geodetska uprava. Sve što dolazi pod nazivom „Poslovni registar“, „Privatni registar OIB-a“ i slično nema službeni karakter i radi se o pokušaju da se suvlasnike navede na nepotrebnu uplatu. Molimo vas da upozorite suvlasnike u svojim zgradama da ne nasjedaju na ovakve dopise i da ih slobodno proslijede upravitelju na provjeru prije bilo kakve reakcije ili plaćanja." prenosi Zgradonačelnik.hr.

Prvo 80, onda 160 eura

U javno dostupnom dopisu, koji je zgradi poslala tvrtka Poslovni registar d.o.o., stoji kako je naknada za upis novoosnovanih tvrtki i obrta 80 eura, a ako se uplata ne izvrši u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti, naknada za upis u "Poslovni registar" raste na 160 eura.

Tvrtka koja šalje ove uplatnice, Poslovni registar d.o.o., osnovana je 2024. godine, a prema registraciji, bavi se promidžbenim djelatnostima od kojih je prošle godine ukupno uprihodovala nešto više od 12 tisuća eura. Kada smo pokušali kontaktirati tvrtku na telefonski broj ostavljen na službenim stranicama, javila se referentica druge tvrtke, Adversarium d.o.o.. Naime, tvrtka Poslovni registar d.o.o. je klijent knjigovodstvenog servisa Adversarium d.o.o.

Iz Adversariuma su nam proslijedili pravi broj tvrtke Poslovni registar, no oni se na naš poziv nisu javili. Odgovor smo dobili pismeno.

"Nažalost zbog količine posla i obaveza te nedostatka vremena ne dajem izjave za medije. Na stranici tvrtke te na dopisu jasno su naznačene sve važne informacije. Sam upis u naš registar nije obavezan, što je također vidljivo na dopisu kao i rok za žalbu nako uplate sredstava." kazali su iz Poslovnog registra.