NEMOJTE DA VAS IZNENADI U Splitu su neke ceste zatvorene zbog maratona. Evo gdje nećete moći voziti

U organizaciji Sportska udruga Split maraton danas se održava 26. Split Marathon, zbog čega je započelo privremeno zatvaranje pojedinih gradskih prometnica. Na više lokacija promet će biti obustavljen ili preusmjeren, ovisno o prolasku natjecatelja.

Start maratona je 15. veljače 2026. godine (nedjelja) u 09:00 sati, a trasa je:

Obala Hrvatskog narodnog preporoda - Trumbićeva obala - Obala kneza Branimira - Šetalište Ivana Meštrovića - okret - Šetalište Ivana Meštrovića - Obala kneza Branimira - Trumbićeva obala - Trg Franje Tuđmana - Ulica bana Josipa Jelačića - Matošićeva ulica - Teutina - Marmontova ulica - Ulica kralja Tomislava - Zagrebačka ulica - Manuška poljana - Livanjska ulica - Ulica Domovinskog rata - okret - Ulica Domovinskog rata (sjever) - Ulica Hrvatske ratne mornarice - Zrinsko-frankopanska ulica - Put Supavla - Hercegovačka ulica - Solinska ulica - Put Mostina - Zagorski put - okret - Put Mostina - Solinska ulica - Hercegovačka ulica - Put Supavla - Ulica osmih mediteranskih igara - Stadion Poljud - Ulica osmih mediteranskih igara - Zrinsko-frankopanska ulica - Ulica sedam Kaštela - Ulica Antuna Gustava Matoša - Mandalinski put - Plinarska ulica - Ulica kraljice Teute - Marmontova ulica - Obala Hrvatskog narodnog preporoda - Obala Lazareta - Domagojeva obala - Željeznička - Plaža Bačvice - Šetalište Petra Preradovića - Put Firula - Spinčićeva ulica - Šetalište Kalafata - Šetalište Pape Ivana Pavla II - Šetnica plaže Žnjan - okret - povrat istom trasom - Obala Hrvatskog narodnog preporoda (cilj).

Start polumaratona je 15. veljače 2026. godine (nedjelja) u 09:00 sati, a trasa je:

Obala Hrvatskog narodnog preporoda - Trumbićeva obala - Obala kneza Branimira - Šetalište Ivana Meštrovića - okret - Šetalište Ivana Meštrovića - Obala kneza Branimira - Trumbićeva obala - Trg Franje Tuđmana - Ulica bana Josipa Jelačića - Matošićeva ulica - Ulica kraljice Teute - Marmontova ulica - Ulica kralja Tomislava - Zagrebačka ulica - Livanjska ulica - Ulica Domovinskog rata - okret - Ulica Hrvatske ratne mornarice - Zrinsko-frankopanska ulica - Ulica osmih mediteranskih igara - Stadion Poljud - Ulica osmih mediteranskih igara - Zrinsko-frankopanska ulica - Ulica sedam Kaštela - Ulica Antuna Gustava Matoša - Mandalinski put - Plinarska ulica - Teutina ulica - Marmontova ulica - Obala Hrvatskog narodnog preporoda (cilj).

Start utrke na 10 km je 15. veljače 2026. godine (nedjelja) u 09:35 sati, a trasa je:

Obala Hrvatskog narodnog preporoda - Marmontova ulica - Ulica kralja Tomislava - Zagrebačka ulica - Manuška poljana - Livanjska ulica - Ulica Domovinskog rata - Ulica Hrvatske mornarice - Zrinsko-frankopanska ulica - Ulica osmih mediteranskih igara - Stadion Poljud - Ulica osmih mediteranskih igara - Zrinsko-frankopanska ulica - Ulica sedam Kaštela - Ulica Antuna Gustava Matoša - Mandalinski put - Plinarska ulica - Marmontova ulica - Obala Hrvatskog narodnog preporoda (cilj).

Privremena regulacija prometa

Za vrijeme održavanja utrka bit će privremeno zaustavljen promet na navedenim ulicama - trasama kretanja sudionika. Zatvorene dionice puštat će se u promet po prolasku svih natjecatelja.

Regulacija prometa će se mijenjati, a ulice će se puštati u promet nakon prolaska posljednjeg vozila koje prati natjecatelje, a sve uz regulaciju prometne policije.

Građani se pozivaju da poštuju privremena ograničenja u prometu, upute organizatora, te upute i naredbe policijskih službenika na terenu, kako bi održavanje manifestacije proteklo sigurno i bez poteškoća.