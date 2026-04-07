Nemojte da vas iznenadi: Sljedeća dva dana bez struje dijelovi Splita, Kaštela, Solina, otoka, Zagore, omiškog i trogirskog područja

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom srijede i četvrtka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova na mreži, izvijestio je HEP.
SRIJEDA, 8.3.
Mjesto: Split
Ulica: Vukovarska;16,18,20,22 Istarska;2,4,6 Tavelićeva-26 Velebitska;2,4,6,8,10
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Bol
Ulica: Ulice Obala, Gornja obala i Gospe od Sniga
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: Krilo Jesenice
Ulica: Kosovac
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Vinišće
Ulica: Žardin, Kosinac, Kameličina, Selina, dio ulice Kupinica, Dramač
Očekivano trajanje:
08:30 - 16:00
Radovi: planirani
Mjesto: Grad Vis
Ulica: Dubrovačka, Ulica bana Jelačića ( od br. 12 do 58)), Dalmatinska, Hvarska, Ul. matice Hrvatske, Poljana sv. Duha, Ul. A. Starčevića, Korzo od broja 23.
Očekivano trajanje:
09:15 - 13:00
ČETVRTAK, 9.3.
Mjesto: Split
Ulica: Marmontova-1,2 Morpungova poljana-2,Obala Hrvatskog Preporoda;6,7,8,Mostarska;32,34,36,38mažuranićevo šetalište-40
Očekivano trajanje:
08:00 - 14:00
Mjesto: Kaštel Štafilić
Ulica: Drinovićeva ulica
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Neorić
Ulica: Dijelovi Neorića
Očekivano trajanje:
08:30 - 15:00
Mjesto: Solin
Ulica: Predio Vranjica
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:00
Mjesto: Solin
Ulica: Kaštelanska;29A,29B,29C
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:00
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Brce;1-9,Obala kralja Tomislava;1-19,Don Frane Ivasovića;1-6,fra Ante Benutića;3B-9,fra Ive perana;1-5,koriolana Ćipika;1-28,Sv.felicija;2-32,Vukovarska;2-12
Očekivano trajanje:
10:30 - 13:00