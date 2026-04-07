Nemojte da vas iznenadi: Sljedeća dva dana bez struje dijelovi Splita, Kaštela, Solina, otoka, Zagore, omiškog i trogirskog područja

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom srijede i četvrtka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova na mreži, izvijestio je HEP.

SRIJEDA, 8.3.

Mjesto: Split

Ulica: Vukovarska;16,18,20,22 Istarska;2,4,6 Tavelićeva-26 Velebitska;2,4,6,8,10

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:30

Mjesto: Bol

Ulica: Ulice Obala, Gornja obala i Gospe od Sniga

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Mjesto: Krilo Jesenice

Ulica: Kosovac

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Vinišće

Ulica: Žardin, Kosinac, Kameličina, Selina, dio ulice Kupinica, Dramač

Očekivano trajanje:

08:30 - 16:00

Radovi: planirani

Mjesto: Grad Vis

Ulica: Dubrovačka, Ulica bana Jelačića ( od br. 12 do 58)), Dalmatinska, Hvarska, Ul. matice Hrvatske, Poljana sv. Duha, Ul. A. Starčevića, Korzo od broja 23.

Očekivano trajanje:

09:15 - 13:00

ČETVRTAK, 9.3.

Mjesto: Split

Ulica: Marmontova-1,2 Morpungova poljana-2,Obala Hrvatskog Preporoda;6,7,8,Mostarska;32,34,36,38mažuranićevo šetalište-40

Očekivano trajanje:

08:00 - 14:00

Mjesto: Kaštel Štafilić

Ulica: Drinovićeva ulica

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Neorić

Ulica: Dijelovi Neorića

Očekivano trajanje:

08:30 - 15:00

Mjesto: Solin

Ulica: Predio Vranjica

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:00

Mjesto: Solin

Ulica: Kaštelanska;29A,29B,29C

Očekivano trajanje:

08:30 - 12:00

Mjesto: Kaštel Stari

Ulica: Brce;1-9,Obala kralja Tomislava;1-19,Don Frane Ivasovića;1-6,fra Ante Benutića;3B-9,fra Ive perana;1-5,koriolana Ćipika;1-28,Sv.felicija;2-32,Vukovarska;2-12

Očekivano trajanje:

10:30 - 13:00