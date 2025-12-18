Nemanja iz Banje Luke je junak najvećeg hrvatskog kluba u BiH. Ovo je priča o Zrinjskom iz Mostara

Zrinjski Mostar je u četvrtak navečer u Mostaru osigurao europsko proljeće i čitava Hercegovina je na nogama. Iza navijača je najnapetija utakmica u povijesti kluba koju će pamtiti generacije, budući da je Zrinjski bod za europsko proljeće osigurao tek na kraju utakmice kada su gotovo sve lađe bile potonule

Zrinjski je tako zaključio natjecanje na 23. mjestu s sedam osvojenih bodova iz šest odigranih utakmica, što je bilo dovoljno za plasman u sljedeću fazu natjecanja.

Već u drugoj minuti Zrinjski je zaprijetio preko Bilbije, no njegov je udarac obranio vratar Rapida, da bi gosti u 11. minuti poveli pogotkom Schauba. Nakon primljenog gola Mostarci su pokušavali doći do izjednačenja, ali u prvom dijelu nisu uspjeli, pa se na odmor otišlo s vodstvom Rapida 1:0.

U nastavku susreta Plemići su zaigrali znatno bolje i stvorili nekoliko vrlo dobrih prilika preko Mamića i Mikića, a najbolju je imao Bilbija, koji je s pola metra promašio vrata, čime je propala najveća prilika Zrinjskog za osiguravanje europskog proljeća. Rapid je do kraja susreta uspio sačuvati svoju mrežu, no u trećoj minuti sudačke nadoknade Cvetković je postigao autogol, što je izazvalo euforiju među Plemićima i donijelo plasman Mostaraca u nokaut-fazu.

Zrinjski igra još jedno proljeće u Europi

Europski put Zrinjskog ove sezone započeo je u ljetnim kvalifikacijama za Ligu prvaka, gdje je mostarski klub kao prvak Bosne i Hercegovine otvorio natjecanje na najvećoj europskoj sceni. Nakon ispadanja u ranoj fazi, Zrinjski je nastavio kroz kvalifikacije Europske lige, a potom iskoristio priliku koju donosi novi UEFA-in sustav te se preselio u Konferencijsku ligu.

U ligaškoj fazi trećeg po snazi europskog natjecanja Mostarci su upisali uvjerljivu domaću pobjedu protiv Lincoln Red Impsa, zatim gostovali kod Mainza, odmjerili snage s Dynamom Kijev i BK Häckenom te odigrali zahtjevno gostovanje kod Rakówa u Poljskoj, da bi večerašnjom pobjedom protiv Rapida iz Beča zaokružili uspješnu europsku jesen.

Remijem protiv austrijskog kluba Zrinjski je osigurao plasman u nokaut-fazu Konferencijske lige i još jednom dočekao proljeće u Europi, potvrdivši kontinuitet europskih rezultata i status kluba koji već godinama uspješno predstavlja bosanskohercegovački nogomet na međunarodnoj sceni.

Nemanja Bilbija u Zrinjskom ima status božanstva. Statistika mu je nevjerojatna

Zrinjski Mostar najtrofejniji je bosanskohercegovački nogometni klub. HŠK Zrinjski Mostar ima 9 titula prvaka Bosne i Hercegovine u domaćem prvenstvu (Premijer liga), čime je najuspješniji klub u povijesti tog natjecanja.

Ponos Hrvata u BiH ima svog junaka - Nemanju Bilbiju iz Banje Luke koji ovoj nogomenoj priči u ratu razrovarenoj BiH daje novi značaj.

Nemanja Bilbija jedan je od najvažnijih i najprepoznatljivijih igrača u modernoj povijesti HŠK Zrinjski Mostar, simbol kontinuiteta, golova i uspjeha kluba. Nakon povratka u Mostar krajem 2019. godine vrlo brzo se nametnuo kao ključna figura momčadi, postavši najbolji strijelac u povijesti Zrinjskog i dugogodišnji nositelj napada.

Njegovi golovi i liderstvo imali su presudan utjecaj na osvajanje više naslova prvaka Bosne i Hercegovine, kao i na povijesne europske nastupe kluba, uključujući plasman u skupine i nokaut-faze UEFA-inih natjecanja. Bilbija je u dresu Zrinjskog izrastao u zaštitno lice kluba, igrača čija se uloga ne mjeri samo statistikama, nego i autoritetom, iskustvom i utjecajem na momčad u ključnim utakmicama.

Statistika mu je gotovo nevjerojatna. S 35 godina igra najbolji nogomet u životu. Za Zrinjski je istrčao 313 puta i zabio 190 golova. Dakle, rijetko kad je igrao, a da nije zabio.

U Zrinjskom trenutno igraju dva bivša igrača Hajduka

U aktualnom kadru Zrinjskog nalaze se i dvojica igrača s hajdučkom prošlošću – Tomislav Kiš i Marin Ljubić. Kiš, napadač koji je prošao omladinsku školu Hajduka i upisao nastupe za prvu momčad splitskog kluba, u Zrinjskom donosi iskustvo, radnu etiku i širinu u ofenzivnom dijelu igre.

S druge strane, Marin Ljubić, vratar ponikao na Poljudu, nakon Hajduka i inozemnih epizoda svoju je karijeru nastavio u Mostaru, gdje konkurira za mjesto među vratnicama i doprinosi stabilnosti momčadi. Njih dvojica dodatno povezuju Zrinjski s hrvatskim nogometnim prostorom, potvrđujući kontinuitet kluba u dovođenju igrača formiranih u renomiranim školama nogometa.

Dolazak Štimca iznenadio većinu navijača

Dolazak Igora Štimca na klupu Zrinjskog na početku europske sezone iznenadio je dio navijača i šire sportske javnosti, a neki navijači su zbog tog poteza i javno kritizirali upravu.

Međutim, rezultati ostvareni u nastavku europskih natjecanja, uključujući plasman u nokaut-fazu Konferencijske lige, učinili su te rasprave manje glasnima, a Štimčev mandat zasad se promatra kroz prizmu ostvarenog rezultatskog kontinuiteta.

Štimac se, sudeći po istupima u javnosti, sjajno prilagodio klubu i Mostaru. Žestoko se obračunava s neistomišljenicima na Facebooku, a nakon pobjede protiv Häckena, koja je gotovo osigurala proljeće u Europi, trener je i zaplakao od sreće.

Stoga nije ni vrijeme ni mjesto za kritike loših rezultata u domaćoj ligi. Štimac Zrinjski vodi u europsko proljeće i to je trenutno jedino što zanima Ultrase iz Mostara.

Zrinjski je ove sezone poslao jasnu poruku klubovima u BiH i regiji: Dođi da vidiš, dođi da se diviš mentalitetu pobjednika koji se u Hercegovini živi iz utakmice u utakmicu. A i van nogometnog terena.