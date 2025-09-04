Nema više naručivanja hrane preko Bolta. Bolt Food odlazi iz Hrvatske

Od 6. listopada korisnici u Hrvatskoj više neće moći naručivati hranu putem aplikacije Bolt Food. Kompanija je odlučila povući svoju uslugu dostave hrane, ali ne i otići s tržišta – nastavljaju s vožnjama na zahtjev i najmom električnih romobila.

"Bolt u Hrvatskoj nastavlja s radom – ostajemo tržišni lider u uslugama vožnje na zahtjev i najmu električnih romobila. Naravno, i dalje ćete moći naručivati vožnje i koristiti električne romobile putem Bolt aplikacije", priopćili su iz tvrtke, prenosi Index.

Od Zagreba do Splita i Osijeka

Bolt Food je u Hrvatsku stigao u svibnju 2020., u trenutku kada je zbog pandemije potražnja za dostavom hrane naglo porasla. Najprije su krenuli u Zagrebu, u prosincu 2021. usluga se proširila na Osijek, a do ljeta 2022. stigli su i u Split. U ta tri grada tada su surađivali s više od 600 restorana.

Poslije su pokrili i druge gradove – Rijeku, Zadar, Šibenik, Dubrovnik, Pulu i Karlovac – te uveli uslugu dostave namirnica pod nazivom Bolt Market. Njihov poslovni model bio je isti kao i kod konkurenata: restorani plaćaju proviziju za svaku narudžbu, korisnici uz cijenu hrane plaćaju i dostavu, a dostavljači su formalno partneri, a ne zaposlenici.

Mali prihodi, ali za razliku od konkurenata poslovanje s dobiti

Financijski pokazatelji Bolt Fooda razlikovali su se od konkurencije. Prihodi su im se gotovo prepolovili 2023. godine – s 4,43 milijuna eura u 2022. pali su na 2,22 milijuna. Godinu kasnije zabilježili su blagi oporavak na 2,7 milijuna.

Unatoč tome, kao i činjenici da su tržišno najslabiji od tri aplikacije koje posluju u Hrvatskoj, bilježili su pozitivan rezultat: dobit od 93 tisuće eura 2023., koja je u 2024. porasla na 118 tisuća. Usporedbe radi, Glovo je 2023. završio u minusu od više od šest milijuna eura, a godinu kasnije minus se još produbio. Wolt je pak 2023. bio blago negativan, ali je 2024. ostvario dobit od više od 350 tisuća eura.

Što slijedi?

Odlazak Bolt Fooda znači da će tržište dostave hrane u Hrvatskoj ostati na dva glavna igrača – Wolt i Glovo, dok Bolt fokus vraća na mobilnost.

Za postojeće korisnike promjena znači da do 6. listopada mogu naručivati hranu kao i dosad, a nakon toga više neće biti dostupna opcija dostave hrane. Vožnje i romobili nastavljaju raditi bez ikakvih promjena.