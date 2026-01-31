Nema šale: Praši se i vikendom - toranj hotela Marjan sve viši, hoće li uspjeti otvoriti vrata ove godine?

Radovi na izgradnji budućeg hotela Marjan odvijaju se i tijekom vikenda. Od posljednjeg izvještaja, prije otprilike mjesec dana, toranj je narastao za još nekoliko etaža, što jasno pokazuje da se projekt trenutačno nalazi u intenzivnoj fazi izgradnje.

Rad na visini od oko 25 metara iznad mora, izložen buri i hladnim naletima vjetra, zahtijeva poseban oprez i izdržljivost. Unatoč zahtjevnim uvjetima, na gradilištu se radi punim kapacitetom, a dinamika izgradnje vidljiva je iz gotovo svakog kuta Zapadne obale.

Zapadna obala dobiva novi orijentir

Golemo gradilište danas je jedna od najdinamičnijih urbanih točaka Splita. Projekt rekonstrukcije hotela Marjan, vrijedan oko 100 milijuna eura, realizira se prema rješenju arhitektonskog studija 3LHD.

Podizanje nosive konstrukcije odvija se prema planiranoj dinamici, a silueta novog tornja već se jasno upisuje u panoramu grada. Prema dostupnim informacijama, hotel će imati 285 smještajnih jedinica, bazen na krovu te kompletan spektar sadržaja luksuznog hotela visoke kategorije. Otvaranje se trenutačno očekuje do kraja 2026. godine.

Od zapuštenog kostura do suvremene arhitekture

Stari hotel Marjan, nekada prvi hotel prve klase u Splitu, početkom 2023. godine počeo je nestajati s gradske scene. Nakon rušenja, mjesecima je ondje ostao tek ogoljeni betonski kostur, simbol dugogodišnjeg zastoja i propale investicije.

Danas je slika posve drukčija. Objekt ponovno raste, ali u potpuno novom ruhu. Projekt se oslanja na izvorni koncept arhitekta Lovre Perkovića, nadograđen suvremenim rješenjima: otvorenim atrijima, pješačkim prolazima, aktivnim prizemljem i snažnom povezanošću s morem i javnim prostorom.

Radove izvodi Kamgrad, jedna od najvećih domaćih građevinskih tvrtki.

Izazovi gradnje na zahtjevnoj lokaciji

Iako se konstrukcija podiže vidljivom brzinom, projekt prati niz tehničkih i logističkih izazova. Gradnja na izloženoj obalnoj lokaciji znači čestu borbu s vremenskim prilikama – osobito jakim jugom, koji u određenim situacijama automatski zaustavlja rad dizalica. Uz to, bilo je i nepredviđenih situacija na samom objektu, od tehničkih prilagodbi do korekcija već izvedenih dijelova konstrukcije.

Na gradilištu je u svakom trenutku angažirano oko dvjesto radnika, a broj bi bio i veći da prostorna ograničenja dopuštaju postavljanje dodatne mehanizacije. Riječ je o iznimno složenom zahvatu u kojem se, kako ističu upućeni, takvi izazovi ne mogu izbjeći.

Investicija koja dugoročno mijenja Split

Nakon godina neizvjesnosti i stečaja prethodnog vlasnika, projekt je preuzela Adris grupa, koja danas stoji iza cjelovite rekonstrukcije hotela Marjan.

Poznavatelji prilika ističu kako je riječ o strateški iznimno vrijednoj investiciji. Lokacija uz more, a ipak blago izdvojena od gradske gužve, svrstava budući hotel među najatraktivnije na Jadranu. Dodatnu težinu projektu daje i činjenica da će interijer biti uređen prema konceptu milanskog studija Lissoni Architetture, što najavljuje visoku razinu dizajna i luksuza.

Ako se radovi nastave sadašnjom dinamikom, Split bi do kraja 2026. godine mogao dobiti jedan od svojih najprestižnijih hotela – objekt koji neće biti samo smještajni kapacitet, već i novi urbani simbol Zapadne obale.