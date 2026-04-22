Nema dokaza da je Trump pokušao upotrijebiti nuklearne kodove na sastanku o Iranu, tvrdi Bijela kuća

Društvenim mrežama proširila se tvrdnja da je američki predsjednik Donald Trump na sastanku o Iranu pokušao upotrijebiti nuklearne kodove.

No, za to nema dokaza. Glasnogovornik Bijele kuće rekao je za Newsweek da je riječ o netočnoj tvrdnji te kritizirao njezino širenje, prenosi Dnevnik.

Tvrdnja se proširila nakon izjava bivšeg časnika CIA-e Larryja Johnsona. On je 20. travnja gostovao u emisiji koju vodi bivši pravni analitičar Fox Newsa Andrew Napolitano. Tada je rekao da je hitni sastanak u Bijeloj kući prerastao u sukob. Prema njegovim riječima, načelnik Združenog stožera, general Dan Caine usprotivio se predsjedničkoj naredbi.

"Situacija je bila prilično žestoka", rekao je Johnson i dodao da je general Caine odbio omogućiti korištenje tzv. nuklearnih kodova. U emisiji je zatim prikazana snimka generala kako pognute glave hoda po prostoru Bijele kuće, a kasnije i kako se pognute glave kreće izvan Bijele kuće.

Newsweek piše da nije pronađena neovisna potvrda takvog događaja. Iako su 18. travnja održani sastanci na visokoj razini o isteku primirja s Iranom, nijedna relevantna medijska kuća ni državni dužnosnik nisu potvrdili da je razmatrana uporaba nuklearnog oružja.

Sumnju u tvrdnje izrazili su i pojedini republikanci. "Trebao bih vidjeti potvrdu iz barem dva izvora prije nego što uopće odgovorim na to pitanje", rekao je senator iz Sjeverne Karoline Thom Tillis. Dodao je kako ne može zamisliti da je takva opcija bila ozbiljno razmatrana.

Tvrdnja da je general jednostavno "rekao ne" ne odgovara načinu na koji funkcionira američki sustav nuklearnog zapovijedanja i kontrole.

Prema važećim protokolima iz 2026. godine, načelnik Združenog stožera ima savjetodavnu ulogu, a ne zapovjednu. Za izdavanje naredbe o lansiranju potrebna je potvrda ministra obrane, takozvano pravilo dviju osoba. Sukob oko nuklearnih kodova značio bi ozbiljnu ustavnu krizu, a ne običan nesporazum.

Tko je Larry Johnson?

Johnson je bivši časnik CIA-e koji je od 1989. do 1993. bio zamjenik direktora Ureda za borbu protiv terorizma pri američkom State Departmentu.

Posljednjih godina njegove tvrdnje izazivaju kontroverze. Bio je među osobama koje su širile spornu tvrdnju iz 2017. da je britanska obavještajna služba GCHQ pomogla administraciji Baracka Obame u praćenju Trumpove kampanje. Tu su tvrdnju odbacili i američki i britanski dužnosnici, a GCHQ ju je nazvao potpuno besmislenom.

Johnson je ranije širio i tvrdnje da je Michelle Obama održala rasistički govor protiv bijelaca. Također je gostovao u ruskim državnim medijima, gdje su njegovi komentari korišteni u proruskim narativima.