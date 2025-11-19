Nekoliko stotina ugostitelja i turističkih djelatnika sljedećeg tjedna u Makarskoj o problemima i prilikama

Prema podacima Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, u Republici Hrvatskoj posljednjeg dana listopada 2025. godine u Cehu ugostiteljstva i turizma bilo je aktivno 11.869 obrta. U odnosu na listopad prethodne godine, to predstavlja rast od 82 obrta odnosno 0,7 %, a u odnosu na listopad 2020. godine rast od 195 obrta odnosno 1,7 %. Udio broja obrta u Cehu ugostiteljstva i turizma u ukupnom broju obrta u Republici Hrvatskoj u listopadu 2024. godine iznosi 9,6 %, a u listopadu 2025. godine 8,8 %. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u Hrvatskoj u listopadu 2025. godine u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane bilo je zaposleno ukupno 26.684 osobe, od čega 6.501 obrtnik i 20.183 radnika. U odnosu na listopad prethodne godine, broj ukupno zaposlenih u navedenim djelatnostima bilježi minimalan pad od 0,2 %, dok je u odnosu na listopad 2020. godine zabilježen porast od 8,3 %.

U posljednjih godinu dana, najveći porast broja obrta u Cehu ugostiteljstva i turizma zabilježen je u Gradu Zagrebu (41 obrt više odnosno 4,3 %) te u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (25 obrta više odnosno 2,6 %), dok je najveći pad broja obrta u navedenom cehu zabilježen u Splitsko-dalmatinskoj županiji (23 obrta manje odnosno 0,9 %), Brodsko-posavskoj županiji (8 obrta manje odnosno 3,7 %) te u Ličko-senjskoj županiji (8 obrta manje odnosno 2,8 %).

Unatoč najvećem padu u posljednjih godinu dana, u posljednjih pet godina najveći porast broja obrta u Cehu ugostiteljstva i turizma zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji (157 obrta više odnosno 6,8 %) te u Zadarskoj županiji (101 obrt više odnosno 8,6 %), dok je najveći pad broja obrta u navedenom cehu zabilježen u Primorsko-goranskoj županiji (49 obrta manje odnosno 3,9 %) te u Krapinsko-zagorskoj županiji (27 obrta manje odnosno 11,7 %).

Zbog kontinuiranog rasta te važnosti ovih djelatnosti za gospodarstvo Hrvatske, sljedećeg tjedna, od 23. do 25. listopada, održat će se etablirani i tradicionalni 37. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore u Makarskoj. Ovo je jedno od najvećih stručnih okupljanja koje traje gotovo četiri desetljeća te će i ove godine kroz panele i predavanja obrađivati aktualne teme poput konkurentnosti hrvatskog turističkog sektora s naglaskom na ugostiteljstvo i cijene te zakonodavnog okvira obavljanja djelatnosti ugostiteljstva s naglaskom na novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, svakodnevno poslovanje i inspekcijske kontrole. Naime, jedna od ključnih tema u javnosti tijekom cijele godine, a osobito tijekom trajanja sezone jest cijena usluga smještaja te pružanja hrane i pića u Hrvatskoj, dok će novosti Zakona u ugostiteljstvo uvelike utjecati na struku. Dodatno, u sklopu Kongresa za posjetitelje će biti osigurana besplatna dalmatinska marenda - domaći gastro specijaliteti lokalnih ugostitelja.

"Posljednjih godina svi segmenti finalnog troška jednako su rasli pod utjecajem niza čimbenika, primjerice ulazna vrijednost povrća i mesa se višestruko uvećala, vrijednost neto plaća i doprinosa udvostručila. Sve povećane troškove je trebalo implementirati u cijenu našeg konačnog proizvoda te istovremeno ostati cjenovno pristupačni. Jedno je neopravdano povećanje cijena, a drugo održivo poslovanje - slažemo se s konceptom održivog turizma, pri čemu i mi, kao posljednji u lancu, moramo održivo poslovati. Svakako se zalažemo za podizanje kvalitete kao preduvjet za podizanje cijene, oni koji neopravdano podižu cijene neće opstati na tržištu. Brojna su rješenja i mogućnosti kako značajno unaprijediti uvjete za poslovanje ugostitelja, jedan od najvažnijih segmenata nadolazećeg 37. Kongresa su upravo zaključci za unapređenje struke koje donosi Ceh i upućuje nadležnim tijelima na postupanje", ističe predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore Hrvoje Margan i najavljuje rasprave o svim ključnim temama u hrvatskom ugostiteljstvu i turizmu na 37. Kongresu.