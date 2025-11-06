Neki stavljaju kore naranče u perilicu posuđa, evo i zašto

Imati perilicu posuđa bitno olakšava svakodnevicu u kuhinji, a jednako kao što ona čisti vaše posuđe, potrebno je s vremena na vrijeme očistiti i nju. Nakon nekog vremena, unutrašnjost perilice više neće ni izgledati ni mirisati kao prije, no srećom, postoji jedan trik s korom naranče koji bi vam mogao olakšati posao čišćenja perilice, prenosi Index.

Trik se temelji na ideji da ulja iz narančine kore djeluju kao prirodni dezodorans i odmašćivač. Trebala bi neutralizirati neugodne mirise u perilici i odvodu te razgraditi naslage sapuna i kamenca. Sve što trebate jest oguliti dvije velike naranče i kore staviti u košaricu za pribor za jelo. Nakon toga pokrenite standardni ciklus pranja i prepustite korama da odrade svoje.

Rezultat? Mirisna perilica

Po završetku ciklusa, pričekajte nekoliko minuta prije otvaranja vrata. Kada ih otvorite, osjetit ćete intenzivan i svjež miris citrusa, a razlika u mirisu bit će očita - ne samo u perilici, već i u cijeloj kuhinji.

Naravno, trik s narančinom korom ne može zamijeniti namjenska sredstva za čišćenje perilice, no odlično je rješenje ako želite malo osvježiti perilicu i riješiti se onog neugodnog mirisa iz nje, primjerice prije dolaska gostiju ili ako se pojave jači mirisi. Uostalom, to je sjajan način za iskoristiti kore.

Ako dugo niste čistili svoju perilicu, isprobajte ovaj popularni internetski savjet i uvjerite se sami u rezultate. U najgorem slučaju, kuhinja će vam barem predivno mirisati.