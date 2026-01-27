Neke adrese u Splitu i Zagori sutra će biti skoro pola dana bez struje

HEP javlja da će sutra, 28. siječnja, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Split

Ulica: VRAZOVA 11,13, 15,17,19 i 21. od 8.30 do 14 sati

WASHINGTONOVA 7 i 9 . od 8.30 do 14 sati

Kroz Smrdečac 1 - 5. od 9 do 11 sati

Konjsko

Ulica: Zaseok Lasići, Put Medovca 21A od 10 do 11 sati

Ramljane

Put Vodica1-60 Filipovići 1-41 Radmile 20-46 Put Sedlara 1-62 od 8 do 15 sati

Postinje Donje

Ulica: Put Postinja 1-166 Zekani-Penovići 1-45 Put Griže 1-7 od 8 do 15 sati