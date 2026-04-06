Nekada se na Hvaru za nošenje križa licitiralo a u zbjegu El Shatta, a procesija je Englezima bila senzacija

U radio emisiji "Dalmatinska kartolina" vodimo vas kroz dalmatinske običaje Velikog tjedna tj. Vele šetimane.

Od Cvijetnice do Velike subote, o običajima svakog od tih dana, su nam prije nekoliko godina govorili, sad pokojni, Ljubo Stipišić Delmata i Marin Carić te don Alojzije Bavčević. Zahvaljujući čuvarima te naše dalmatinske pasionske baštine običaji nisu podlegli vremenitosti te su se sačuvali i do danas.

Posebno zanimljive priče i anegdote o hvarskoj procesiji Za križen nam je ispričao Vrbošćanin Andro Damjanić. Saznat ćete detalje o težini križeva, trajanju procesije, najdužoj etapi. Također i koliko se dugo čeka čast križonoše, kako je procesija izgledala u izbjegličkom logoru El Shata te kakvi su bili pokušaji, onih kojima ona nije bila po volji, da ju spriječe.

Emisiju pripremila Day Antunović, uredio Vladimir Brnardić. Radio emisiju Glasa Hrvatske Hrvatskog radija poslušajte ovdje: https://api.hrt.hr/media/de/4f/dalmatinska-kartolina-02042026-37415633-20260401101016.mp3