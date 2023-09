NEKADA SE BORILA ZA FARMERA U "LJUBAV JE NA SELU", A DANAS ZA ČISTU EGZISTENCIJU Splićanka na rubu: "Srozala sam se na 40 kila. Korak sam do smrti"

Splićanku Kseniju Karadžu javnost je upoznala tijekom RTL-ovog showa "Ljubav je na selu". U showu je sudjelovala čak tri puta, a posljednji put to je bilo 2019. godine. Tada se borila za naklonost farmera Marka kojeg je namjeravala osvojiti svojim radom. No, sada, četiri godine kasnije, Ksenija se bori za egzistenciju.

Kako nam je sama kazala, do prije tri godine je bila sasvim zdrava, no onda su krenuli problemi. Nanizale su se dijagnoze, a sada ima problema i sa stanom u kojem živi već godinama. Riječ je o gradskom stanu u Iločkoj ulici za koji je najam plaćala 200 kuna, a za koji bi uskoro trebala izdvajati četiri puta više od toga. Trebala bi se preseliti u neki manji stan, no želja joj je da ostane u ovome. Mirovina u visini od 1200 kuna nije joj dovoljna za preživjeti mjesec.

Razne dijagnoze

"Užasno je puno dijagnoza tu, od Syogrenovog simptoma, astme, raznih bakterija, problema s nogama, ušima... Problem mi je i što nemam zube, zbog svih tih silnih dijagnoza i lijekova, propali su mi zubi. Počeo me boliti jedan, a onda i svi ostali. I jednog po jednog su mi vadili. Rekli su mi da bih morala na operaciju vilice, ali ja ne znam kako bih to preživjela. Molila bih nekog empatičnog i humanog zubara da mi pomogne, da me pregleda i kaže mi je li operacija zaista nužna. Ništa ne mogu jesti već tri godine, prehrana mi je ograničena", kaže nam Ksenija.

Iskreno nam kaže da se našla pred zidom.

"Srozala sam se na 40 kila. Korak sam do smrti. Ovo je prestrašno, a primanja su mi tolika da ne mogu ni probiotike kupiti. Moram ih piti, a nemam novca za to. Odem u župni ured, župnik mi pomogne, isto tako i neke žene mi daju što mi treba, ali ne mogu stalno u istih ljudi pitati. Špaher mi je gotov, star je 20 godina i za skuhati nešto je potrebno i 2 sata. I sada ta najava o povećanju stanarine i preseljenju u neki drugi, manji stan, ali ja ne mogu u ovom stanju ništa. Molila bi samo da me ne diraju, da me puste da ostanem tu gdje jesam. Pisala sam gradonačelniku, zvala ga, samo da me primi na nekoliko minuta da mu kažem s kakvim se sve problemima susrećem. Sve što želim je ostati u ovom stanu. Ja nisam spremna za ništa nego ostati tu gdje jesam, nisam spremna za preseljenje, to mi je uzrokovalo još veći stres i zdravstvene probleme", kaže nam.

"Nema načina da se spasim"

Ksenija moli i da joj se ne povećava najamnina jer ona to jednostavno - financijski ne može podnijeti. Velik dio sredstava odvaja za lijekove.

"Imam problema s uhom, pod antibioticima sam, suhe su mi oči pa moram uzimat kapi za vlaženje očiju, moram uzimati i umjetnu slinu da bi vlažila usta. Ja to više ne mogu pratiti, a nema načina da se spasim. Do prije 3 godine sam bila potpuno zdrava, a sada sam u velikim problemima", kaže nam Ksenija koja unatoč brojnim problemima s kojima se bori i dalje brine za svoja dva psića, a s ulice je spasila i jednu macu.

"U dugu sam prema režijama, prema Gradu. Neman se kome obratiti, pred zidom sam. Primanja su mi mala i ništa ne mogu napraviti. Još jednom bih zamolila ako ima neki humani, empatični zubar da me pregleda jer ja ovako više ne mogu živjeti", na rubu plača nam je kazala Ksenija.