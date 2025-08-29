Neka vaše dijete zakorači u svijet baleta

Glazbena škola Josipa Hatzea otvorila je jesenski krug prijava za upise u prvi razred osnovne škole za klasični balet te poziva sve djevojčice i dječake koji vole ples, glazbu i scenu da postanu dio bogate tradicije umjetničkog obrazovanja u Splitu.

Rok za prijavu je srijeda, 3. 9. u 12 sati.

Prijave se obavljaju putem online aplikacije na web stranicama Glazbene škole Josipa Hatzea: balet.gsjh.hr. Za upis je potrebno položiti prijemni ispit (audiciju), a termin prijemnog ispita dobije se u e-prijavnici.

U prvi razred osnovne škole za klasični balet upisuju se kandidatkinje i kandidati rođeni prije 1. 9. 2013. Preporuka je da se u spomenuti program upišu djeca koja pohađaju najmanje četvrti razred redovite osnovne škole.

Ples oblikuje karakter, jača tijelo i otvara vrata svijetu umjetnosti. Ako vaše dijete voli plesati i izražavati se pokretom – balet je pravi izbor!