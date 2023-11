NEDOSTAJE KLAONICA, POSTOJEĆE ZATRPANE NARUDŽBAMA Problemi za svinjogojce se samo nižu

Tek što je otvorila vrata, mala klaonica u Davoru već je zatrpana narudžbama.

"Sezona svinjokolja se zahuktava. Dosadašnji naši klijenti su svinjogojci koji se tom proizvodnjom ozbiljnije bave te lokalni prerađivači svinjskog mesa", objasnio je Filip Gelemanović, suvlasnik poljoprivredne tvrtke iz Davora za HRT.

"Među ljudima, uzgajivačima vlada panika pa ono što su ranije naručivali za dugu polovinu 11. mjeseca sada su prebacili", nadovezao se drugi suvlasnik, Dino Gelemanović.

Jer i ako nisu u zoni ograničenja, strahuju od afričke svinjske kuge koja hara na istoku Hrvatske.

"Jednostavno se boje jer svaki čas može se zona proširiti. I što onda", zapitala se Slavica Baboselac, tehnologinja u mesnoj industriji iz Donje Bebrine.

Afrička svinjska kuga stvara dodatan pritisak

Klanje svinja u ovlaštenim klaonicama u Brodsko-posavskoj županiji sufinanciraju 22 godine. Suzbili su tako širenje trihineloze. No afrička je kuga klaoničarima stvorila dodatan pritisak.

"Mi smo objekt koji je dobio odobrenje da bi mogao raditi klanje svinja za termičku obradu sa područja zaraženih", pojasnila je Baboselac.

"Klaoničara je manje, nažalost to je tako. Kod nas imamo dva, odnosno tri gospodarska subjekta", dodao je Danijel Marušić, brodsko-posavski župan za HRT.

Pojačavaju se biosigurnosne mjere

Pokrivaju i područje susjedne Požeško-slavonske županije, gdje nema nijednog.

"Mi nismo u mogućnosti sve to odraditi. Ja bih to ovako rekla. Imate jednog jahača i sad on odjednom treba jahat pet konja. Je li to moguće", ponovno se zapitala Baboselac.

Zbog afričke svinjske kuge, i drugi problemi domaćeg svinjogojstva izbili su na površinu. Biosigurnosne mjere na farmama užurbano se pojačavaju.

"Evo završavamo ovaj mjesec, vjerujemo da ćemo uspjeti sve riješiti. Tko je popravio biosigurnosne uvjete, dobit će kategoriju tri", otkrio je Krešimir Kučenić iz Veterinarske stanice u Novoj Gradiški.

A nakon 30. studenog, svinje smještene u objektima nižih kategorija uklanjat će se na trošak vlasnika.