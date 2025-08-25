Nedjeljna drama u šumi: Pao u nesvijest nakon uboda insekta! Intervenirali HGSS i hitna helikopterska služba

U nedjelju u 18:04 sati HGSS Stanica Zlatar Bistrica zaprimila je poziv u pomoć zbog osobe koja je izgubila svijest nakon uboda insekta na području Horvatovih stuba.

Na teren je odmah izašlo sedam spašavatelja, koji su u izvrsnoj koordinaciji s timom hitne medicinske službe pružili prvu pomoć unesrećenoj osobi.

Zahvaljujući brzoj i stručnoj intervenciji, unesrećena osoba je zbrinuta i transportirana s teško pristupačnog terena. Nakon toga, predana je timu hitne helikopterske službe radi daljnjeg zbrinjavanja.