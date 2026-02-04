Nedjelja opet radna? Obrtnici dobivaju pravo na rad, ali pod ovim uvjetima

Obiteljski obrti ponovno bi mogli raditi nedjeljom, ali izmjenama Zakona o obrtu, to se odnosi samo na članove obitelji. Poduzetnici ipak traže da se takva pravila prošire i na obiteljske trgovine.

U cvjećarnici koje su snimile kamere RTL-a Danas ponovno sve miriše na sve radne nedjelje. Do sada su one bile srezane, ali izmjenom Zakona o obrtu to se mijenja. Uvjet da su na radnom mjestu samo članovi obitelji.

"Kod mene rade sin, snaha, kći i ja. Mi se samo vraćamo na staro. Nama se ništa ne mijenja. Ovo je struka gdje smo mi od prvog dana svjesni da su nedjelje radne", pojašnjava nam vlasnica Katarina Petranović.

Udruga upozorila na problem

To pravilo i dalje neće vrijediti za trgovine koje posluju kao trgovačka društva. I to je problem, kažu u Udruzi Glas poduzetnika. "Bez obzira na tip registracije samog poslovanja, je li obrt ili trgovačko društvo, ovdje se radi o modelu obiteljske trgovine. Dakle, članovi obitelji rade, zapošljavaju li nekog ili ne, ali funkcioniraju kao obiteljska trgovina, pogotovo u malim zajednicama gdje je to ključno za funkcioniranje zajednice", govori dopredsjednica Udruge Lana Šiljeg.

Selimo se u malu prehrambenu zagrebačku kvartovsku trgovinu. Svaku nedjelju je zatvorena. U teoriji će ponovno moći raditi, ali u praksi im to više baš nije izvedivo. Gubici zbog neradne nedjelje su, kažu, bili veliki pa su otpustili jednu radnicu.

"Mi smo otpustili radnicu kada je to došlo i sada smo žena i ja sama. Sada kada dođu ta nova pravila vidjet ćemo hoćemo li nas dvoje ostati sami, vidjet ćemo kako će s vremenom biti, hoćemo li moći držati radnika il ne", kaže vlasnik trgovine Marin Perak i dodaje da misli da u početku vjerojatno neće raditi nedjeljom, ali da je dobro znati da ta opcija postoji.

'Uputit ćemo apel'

Udruga Glas poduzetnika ide prema Ministarstvu gospodarstva. "Uputit ćemo apel ministru gospodarstva, da se ukine takva trenutačna diskriminirajuća smjernica, jer svi mali trgovci moraju imati pravo raditi nedjeljom. Velike štete su napravljene, gubici napravljeni, događa se to da mali trgovci zatvaraju i prepuštaju trgovine velikim trgovačkim lancima", tvrdi Šiljeg.

Prema važećem zakonu, dopušteno je 16 radnih nedjelja na godinu. O novim zakonskim izmjenama i prijedlozima iz Ministarstva gospodarstva kratko odgovaraju: "Ministarstvo će u okviru zakonodavnih procesa predlagati rješenja koja su održiva, pravedna i jednaka za sve dionike".

Moglo bi to biti nedjeljno obiteljsko druženje na radnom mjestu. U Sindikatu trgovine kažu kako ostaju pri svom stavu o zabrani rada nedjeljom, ali da još moraju proučiti ovaj prijedlog.