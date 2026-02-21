Nećete vjerovati, kreće dugo suho razdoblje: Barem desetak dana bit će pretežno sunčano

Jučerašnjom ciklonom završeno je dugotrajno kišno razdoblje na Jadranu, uvjetovano živim prometom ciklona s Atlantika prema našim krajevima Europe. I jučerašnji dan je donio kišu, ponegdje i obilniju, a u dijelu unutrašnjosti zemlje i snijeg.

Od početka godina prati nas izrazito kišovito vrijeme. Nakon što je siječanj u Dalmaciji bio kišovit, a ponegdje i ekstremno kišovit, u sličnom ritmu se nastavilo u dosadašnjem dijelu veljače. Posvuda je palo više od 100 litara kiše po čevornom metru, a u mnogima i preko 200. U Dalmaciji je od početka godine većinom palo od 200 do 500 litara.

Današnjim danom kreće značajna promjena sinoptičke situacije. Na vrijeme će dominantno utjecati polje visokog tlaka zraka, odnosno anticiklona, koja će na duže vrijeme ciklone i fronte držati podalje od naših krajeva. Ne samo da će zbog toga vikend proći u znaku suhog vremena, nego oborine nisu izgledne ni sljedećih desetak dana. Štoviše, bit će pretežno sunčano bez značajnog vjetra i s temperaturama koje će biti ugodne.

Scenarij je to koji su, nema sumnje, mnogi jedva dočekali.

Subota će biti djelomično sunčana, povremeno s više oblaka, ali će biti suho. Puhat će bura i tramontana, većinom umjerena, ali će popodne na otvorenom moru Dalmacije biti jake tramontane, kasno popodne prolazno vrlo jake. Minimalne jutarnje temperature zraka od -1 do 4 u Dalmatinskoj zagori, od 4 do 10°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 10 do 15°C.

Nedjelja će biti suha i još malo sunčanija. Ujutro umjerena bura i tramontana, danju će slabiti i uz obalu okrenuti na slab vjetar zapadnih smjerova. Jutro će biti hladnije sa slabim mrazom u većem dijelu Dalmatinska zagore. Danju malo toplije, većinom od 12 do 17°C.

Pretežno ili djelomično sunčano i suho bit će cijeli sljedeći tjedan. Vjetar neće biti značajan, a od srijede će malo ojačati bura, osobito noću. Bit će ugodno, danju većinom od 12 do 17°C, u drugom dijelu tjedna uz nešto niže temperature, osobito noću.