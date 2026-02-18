Nećete vjerovati kako su korisnici Doma na Zenti zablistali na maškarama: Maštoviti kostimi i nezaboravne maske oduševili sve

Korisnici Doma za starije i nemoćne na Zenti ove su godine zablistali na tradicionalnom karnevalu!

Uz veselu glazbu, smijeh i kreativne maske, prostorije Doma pretvorile su se u pravo karnevalsko središte.

Sudionici su pokazali maštovite kostime, a osoblje i posjetitelji su uživali u zajedničkom druženju, plesanju i fotografiranju.

Jedno je sigurno - ovaj događaj u Domu na Zenti je unio mnogo radosti, smijeha i zajedništva među korisnike, oko 300-tinjak njih, pokazavši da dob nije prepreka za zabavu!