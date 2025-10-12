Nećete vjerovati kako munjevito napreduju radovi na hotelu Marjan: Pogledajte videozapis

Radovi na obnovi legendarnog hotela Marjan u Splitu još traju, a na jednom dijelu već je počelo postavljanje stakala.

Novi hotel s pet zvjezdica, u vlasništvu Adris grupe, imat će 285 smještajnih jedinica, a otvorenje je planirano za 2026. godinu.

Koncept potpune rekonstrukcije Hotela Marjan zadržava sve urbanističke postavke izvornog projekta Lovre Perkovića. Sastoji se od horizontalne troetažne baze s dva atrija oko kojih se nižu javni prostori hotela i vertikale koja zadržava funkcije definirane izvornim projektom. Cijela rekonstrukcija bit će realizirana u gabaritima postojeće građevine. Projekt je koncipiran u nekoliko točaka kojima je krajnji cilj uklapanje objekta u vizure grada – ostvarivanje pješačke veze sa susjednim parcelama, otvaranje atrija kako bi se dovelo svjetlo u prizemlje, osiguravanje optimalnog pogleda tornju, dodavanje atraktivnih sadržaja na krov, aktivacija prizemlja i povezivanje s urbanim gradskim tkivom Zapadne obale, najavljeno je.

Wellness sadržaji bit će smješteni na 1. i 2. katu, s unutarnjim bazenom od 140 m², prostorom za vježbanje, saunama, prostorima za relaksaciju i masažnim sobama. Na trećem katu, koji je ujedno i krov nižeg dijela, smjestit će se dodatnih 1.700 m² otvorenog dijela wellnessa, koji će imati dva otvorena bazena s pripadajućim sunčalištima i ugostiteljskim sadržajem. Na krovu nižeg dijela hotela bit će smješten i fine-dining restoran s natkrivenom terasom s pogledom prema Splitu.

Za projekt arhitekture hotela Marjan zadužen je Studio 3LHD iz Zagreba, a interijera hotela Lissoni Architettura iz Milana.

Ovaj projekt predstavlja jedno od najvećih pojedinačnih ulaganja u hrvatski turizam, vrijedan više od 100 milijuna eura, a očekuje se da će značajno doprinijeti turističkoj ponudi Splita i Hrvatske.

