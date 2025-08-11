Nebeski spektakl u kolovozu: Kako vidjeti suze svetog Lovre unatoč punom Mjesecu

Svake godine u kolovozu nebo iznad nas pretvara se u veliku prirodnu pozornicu. Nebom tada jure deseci, pa i stotine svjetlećih tragova – jedan od najljepših prizora koji se može vidjeti bez ikakve posebne opreme. Taj fenomen poznat je kao suze svetog Lovre i pripada meteorskom roju Perzeida.

Perzeidi nastaju kada Zemlja na svom putu oko Sunca prolazi kroz oblak sićušnih čestica koje je u svemiru ostavio komet Swift–Tuttle. Svaka od tih čestica, pri ulasku u atmosferu, izgara i ostavlja za sobom blistav trag.

Zašto baš suze svetog Lovre?

Najveća aktivnost Perzeida događa se svake godine između 10. i 13. kolovoza, kada naš planet prolazi kroz najgušći dio tog svemirskog oblaka. U tim noćima moguće je vidjeti i više od sto “padalica” na sat. Ove godine najraskošniji prizor očekuje se u noći s 12. na 13. kolovoza.

Naziv potječe iz srednjovjekovnih vremena. Sveti Lovro, rimski đakon, pogubljen je 10. kolovoza 258. godine, a prema legendi, u trenutku njegove smrti nebo se rasplakalo. Od tada se svake godine, u isto vrijeme, “suze” slijevaju s neba.

Gdje ih gledati?

Za potpuni doživljaj najbolje je otići na mjesta daleko od gradskih svjetala – planine poput Biokova, Velebita ili Papuka, otočne plaže Visa, Lastova ili Mljeta, a u kontinentalnom dijelu Baranju ili okolinu Đakova. Najvažnije je pronaći otvoreni prostor s nesmetanim pogledom na nebo i što manje svjetlosnog onečišćenja.

Za promatranje nisu potrebni ni teleskop ni dalekozor – samo strpljenje i prilagodba očiju na mrak. Najviše meteora može se vidjeti nakon ponoći, sve do ranih jutarnjih sati, pod uvjetom vedrog neba.

Ove godine, međutim, promatranje bi mogao otežati pun Mjesec, čija će svjetlost zasjeniti slabije meteore. Unatoč tome, vrijedi pokušati – možda baš vi ulovite onu jednu, posebnu padalicu za koju ćete poželjeti želju.