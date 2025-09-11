Ne znate kako se izračunava mirovina? HZMO objavio korisnu brošuru

Mnogi se pitaju kako se računa mirovina. Sada to mogu doznati iz nove brošure ‘Određivanje mirovine’ koju je objavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Novu brošuru ‘Određivanje mirovine‘ objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz nje možete doznati kako se određuje mirovina, piše portal Mirovina.hr.

Pri određivanju mirovine, HZMO utvrđuje osobne bodove osiguranika. Svota mirovine dobiva se umnoškom osobnih bodova s odgovarajućim mirovinskom faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine.

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, utvrđuje se i dodatak na mirovinu od 27 posto, ali ne za sve umirovljenike. Osiguranicima čija je mirovina određena na osnovi mirovinskog staža i ostvarene plaće manja od najniže mirovine, određuje se propisana najniža mirovina.

Najniže mirovine sudbina su svakog trećeg umirovljenika. Čak 323.060 umirovljenika preživljava od najniže mirovine. Od 1. srpnja povećane su za tri posto mirovinskom reformom, a dodatno su rasle i srpanjskim usklađivanjem za 6,48 posto.

U novoj brošuri ćete doznati kako vaš vaš mirovinski staž i ostvarena plaća utječu na svotu mirovine.

Nadalje, brošura otkriva kako osiguranici mogu povećati polazni faktor za izračun mirovine. Također, HZMO navodi tko sve ostvaruje pravo na dodani staž, a u brošuri detaljno sve piše i o usklađivanju mirovine.

Brošuru možete pronaći na ovom linku.