Ne riskirajte izgubiti novac: Na ovo imate pravo još samo do kraja godine

Građani mogu zamijeniti kovanice kune za euro još do kraja 2025. godine, dok se novčanice kune u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) mijenjaju bez vremenskog ograničenja. Zamjena se provodi isključivo u HNB-u, i to po stalnom, službenom tečaju konverzije – 1 euro iznosi 7,53450 kuna, a pritom se ne naplaćuje nikakva naknada.

Kune je moguće zamijeniti osobno u sjedištu HNB-a na adresi Nikole Jurišića 17 u Zagrebu, radnim danom od 8:30 do 17 sati, ali i slanjem gotovine poštom. Putem pošte dozvoljeno je poslati iznos do 14.999,99 kuna, isključivo na vlastitu odgovornost, uz jasnu napomenu želi li pošiljatelj eure preuzeti u HNB-u ili ih primiti poštom na svoju adresu.

Pošiljke se šalju na adresu:

Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem,

Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb.

Ako se pošalje 15.000 kuna ili više, HNB taj iznos neće zamijeniti, nego će ga zadržati do osobnog preuzimanja. Za slanje iz inozemstva savjetuje se korištenje osiguranih vrijednosnih pošiljaka ili osobni dolazak kako bi se izbjegle komplikacije.

U paketu je potrebno navesti:

ime i prezime ili naziv pravne osobe

adresu, kontakt telefon i e-adresu

način preuzimanja eura (osobno ili poštom)

Kod slanja oštećenih, obojenih ili djelomičnih novčanica i kovanica obavezna je dodatna dokumentacija, a HNB o njihovoj zamjeni odlučuje prema posebnim pravilima.

Za zamjenu 40.000 kuna ili više, odnosno za više od 1.000 kovanica, potrebno je prethodno najaviti dolazak na e-mail: gotov.novac@hnb.hr