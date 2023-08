Ne propustite prvi festival srednjovjekovnih mitova i legendi u Vrgorcu

Srednjovjekovna priča putuje sve do Dalmacije, točnije grada Vrgorca, koji će po prvi puta ugostiti, ispričati i predstaviti magične mitove i legende na festivalu pod imenom VrhGora. U najzelenijoj oazi vrgorskog parka, od 1 do 3. rujna uživajte u starim običajima i srednjovjekovnim sadržajima koji će zadovoljiti sve, od najmlađih do najstarijih posjetitelja. Atraktivnom sadržaju i bogatom programu pridružili su se poznati etno glazbenici poput benda Veja koji nastupaju prvu večer. Drugu večer otvara bend Su'vid, a glazbena zvijezda festivala će biti magična Nina Kraljić koja nastupa 2. rujna u 21 sat.

Ovom manifestacijom posjetitelji se vraćaju u prošlost, kada su nastali brojni stećci, razni kultovi, planinske vile i slične legende koje se prenose s koljena na koljeno. Očekuje vas srednjovjekovni sajam, sprave za mučenje, turniri u streličarstvu i vuči konopa, zatim viteške bitke, te fire show performans u kasnijim noćnim satima. Posjetitelji festivala će u nedjelju moći učestvovati u radionicama oružja i nakita, a za najmlađe je previđena škola mačevanja. Cijeli prostor Parka 4. gardijske brigade Pauci u Vrgorcu pretvara se u srednjovjekovno naselje, prepuno šatora, opsadnih sprava, logora i kostimiranih stanovnika, te srednjovjekovnih sadržaja za najmlađe.

Najveća atrakcija zasigurno će biti vitezovi koji dolaze iz Stoca, Istre i susjednog Ljubuškog. Oni će oba dana manifestacije ljude voditi kroz viteški život, predstavljanjem podizanja viteškog kampa, prezentacije oružja, ali i same bitke. Također će posjetitelje počastiti i vlastitom predstavom. Glavni viteški gosti su Vitezovi Herceg Stjepana Kosače iz Stoca. Uprizorit će srednjovjekovnu priču i stvoriti kulisu kao u davnom srednjem vijeku. Očekuje vas viteški tabor, turnir za precizne strijele, viteško mačevanje, srednjovjekovno kuhanje, a možda netko završi i na spravi za mučenje. Iz Istre nam dolaze ratnici pod imenom, "Dragons within you". Vatreni trio pripremit će borbu okupanu plamenom. U nedjelju tijekom obiteljskog dana organiziraju „malu“ školu dječjeg mačevanja.

Očekuju vas razni predavači i pripovjedači o tajnovitim stećcima župe Gorske i priče o kultu smrti Biokovo i tumulima. 1 i 2. rujna od 17 sati ne propustite zanimljiva predavanja koja će vas dodatno zaintrigirati i vratiti u prošlost. Iako su ovakvi festivali poznatiji u sjevernijim dijelovima lijepe naše, jug Hrvatske također može ispričati najstarije priče koje se vežu uz ovo podneblje.

Naravno, tu je i nezaobilazna glazbena podloga, kao i bogata gastronomska ponuda temeljena na starim receptima. U petak 1. rujna će nastupiti kultna istarska etno skupina Veja koji će zasigurno sve posjetitelje začarati svojim istarskim magičnim glazbenim tonovima. U subotu, 2. rujna nastupa Nina Kraljić, poznata etno pjevačica koja će očarati svojim vokalnim kvalitetama. Ne propustite premijerni nastup etno grupe Su'vid koja je ime dobila po obližnjem vrgorskom vrhu.

Gotovo smo sigurni kako se više ovakvih sadržaja treba uvrstiti u turističku ponudu, te istaknuti važnost starih običaja i kultura koje su bile dio nekadašnje povijesti ovog podneblja.

Više informacija možete saznati na stranici VrhGora festvala i Centra za kulturu i baštinu grada Vrgorca.