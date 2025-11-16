Ne propustite današnja izvrsna predavanja u Fotoklubu Split: U 20 sati "Pečat od vrimena"

Peto izdanje festivala Split Format danas ulazi u svoj najbogatiji dnevni program. Tijekom cijelog dana Fotoklub Split i Sustipan postaju mjesta susreta autora, istraživača, fotografa i publike željne priča o baštini, identitetu i vizualnom nasljeđu.

Jutro u znaku istraživanja grada

Današnji program počinje u 10:00 sati u Fotoklubu Split, gdje se istodobno održavaju dvije aktivnosti.

Prva je Foto safari: “Što to tamo piše?”, terenski program koji polaznike vodi na otkrivanje tragova prošlosti utisnutih u gradski prostor – zaboravljenih natpisa, simbola, malih urbanih slojeva koji čuvaju memoriju Splita.

U isto vrijeme održava se i radionica Maje Prgomet – “Baštinski svjetlopisi”, posvećena vizualnom bilježenju i interpretaciji baštine. Polaznici će kroz praktičan rad i vođene zadatke istraživati kako fotografijom pričati priče o identitetu i prostoru.

Popodne uz povijest, antropologiju i industrijsko nasljeđe

Popodnevni blok predavanja započinje u 17:00 sati, kad povjesničar umjetnosti Josip Belamarić otvara seriju izlaganja predavanjem “Povijesna fotografija – svjedok izgubljenog zavičaja (metamorfoze Marjana)”. Kroz arhivske snimke pratiti će se promjene najpoznatije splitske park-šume i način na koji fotografija bilježi njezine identitetske slojeve.

U 18:00 sati, također u Fotoklubu Split, grčka fotografkinja i antropologinja Eleni Albarosa održat će predavanje “Between Eagle Hunters and Horsemen, or How Kazakhstan Is Shaping a National Identity Between Folklore and Modernity”. Riječ je o antropofotografskoj priči koja istražuje kako suvremeni Kazahstan gradi identitet na sjecištu folklora, tradicije i modernog društva.

U 19:00 sati program se dijeli na dvije lokacije. Na Sustipanu Srđan Tutić vodi radionicu light paintinga, dok se istodobno u Fotoklubu održava predavanje Jelene Pavlinušić i Nikole Križanca – “Vizualni zapisi industrijskog nasljeđa: Dalmatinka Sinj”, koje donosi priču o jednom od najprepoznatljivijih industrijskih kompleksa dalmatinskog zaleđa i njegovim radnicama.

Večer posvećena “Pečatu od vrimena”

Predavanje „Pečat od vrimena“ održat će inicijatori istoimenog projekta — novinar i urednik portala Dalmacija Danas Rade Popadić te nagrađivani splitski fotografi Milan Šabić i Miroslav Lelas. "Pečat od vrimena" već drugu godinu zaredom spaja novinarstvo i fotografiju, donosi priče, običaje, legende, ljude i lokalitete Dalmacije koji su često nepravedno zapostavljeni ili nedovoljno zastupljeni u medijima.

Prvi mini-serijal, „Štorija o plisnacu“, izazvao je velik interes publike – članci su čitani više od 20.000 puta, a istoimenu izložbu pogledale su tisuće posjetitelja u Splitu, Benkovcu, Žrnovnici, Kučićima, pa čak i u sklopu Dalmatinskih večeri u Subotici te na Svjetskom kongresu CIOFF-a u Santiagu u Čileu. Projekt je prepoznala i Hrvatska udruga turističkih novinara i pisaca u turizmu (FIJET), koja je 2024. godine Radi Popadiću dodijelila Plaketu s likom Marka Pola za doprinos turističkom novinarstvu i promociji života u Dalmatinskoj zagori.

Projekt se nastavio kroz brojne teme koje čuvaju duh Dalmacije – od starih splitskih igara i priče o jedinoj dalmatinskoj prašumi, preko tradicije paljenja broda u Komiži, do legendi o Ilirima, ljekovitim biljkama i serijala „Perun gromovnik“.

Na predavanju će autori predstaviti ideju iza cijelog projekta, priče i fotografije koje su obradili, ali i otkriti dio onoga što slijedi u novim nastavcima projekta koji dolaze krajem ove godine.