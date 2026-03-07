Ne prolijevajte vodu u kojoj se kuhala tjestenina, evo kako je možete iskoristiti

Mnogi nakon kuhanja tjestenine vodu jednostavno proliju u sudoper, no stručnjak za vrtlarstvo savjetuje da to ne činite jer ona može imati korisnu "drugu namjenu", osobito za one koji imaju biljke. Savjet je na Instagramu podijelio profesionalni vrtlar i autor Simon Akeroyd, koji objašnjava da neposoljena voda od tjestenine može pospješiti rast biljaka, piše Express.

Akeroyd, autor više od 30 knjiga o vrtlarstvu, pojašnjava da voda u kojoj se kuhala tjestenina djeluje kao tonik za biljke jer je bogata škrobom. "Škrob potiče mikrobe u tlu i rast biljaka. Voda od tjestenine također sadrži hranjive tvari, uključujući kalij, željezo i kalcij", rekao je.

Na što treba pripaziti?

Ključno je da se za zalijevanje biljaka koristi isključivo neposoljena voda. Sol ih može isušiti, a s vremenom se nakuplja u tlu, što može biti štetno. Također, prije upotrebe vodu uvijek treba ohladiti na sobnu temperaturu. Vruća ili kipuća voda može oštetiti korijenje i uništiti korisne mikrobe u tlu.

Budući da je škrob organski materijal, prečesto korištenje ove vode, osobito kod sobnih biljaka, može uzrokovati pojavu plijesni ili gljivica. Stoga je bolje koristiti je povremeno, kao posebnu prihranu, a ne pri svakom zalijevanju.

Kako je još iskoristiti?

Voda od kuhanja tjestenine bogata je škrobom, koji je čini savršenom za zgušnjavanje umaka, poput onih na bazi rajčice ili vrhnja, jer pomaže da se umak bolje poveže s tjesteninom i dobije glatku, kremastu teksturu. Dovoljno je dodati malo te vode u umak dok se miješa s tjesteninom i rezultat je puno sočniji i ukusniji obrok.

Također, u nekim receptima za kruh ili peciva, ova škrobna voda može zamijeniti dio tekućine i dati tijestu bolju strukturu i elastičnost. Na taj način, ništa od vrijednih tvari u vodi ne ide u odvod, prenosi Index.