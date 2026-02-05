Ne prestaju reakcije na komentar Vedrane Rudan o dočeku rukometaša

Nekoliko dana nakon završetka Europskog prvenstva u rukometu, doček hrvatskih reprezentativaca i dalje dominira javnim prostorom, ali ne zbog sportskog rezultata. Rasprave su se u velikoj mjeri usmjerile na glazbeni i simbolički okvir proslave, pri čemu je poseban odjek izazvao nastup Marka Perkovića Thompsona, potaknuvši niz polemika u medijima i na društvenim mrežama.

U raspravu se uključila i spisateljica Vedrana Rudan, poznata po oštrim i često provokativnim komentarima društvenih tema. Na svom profilu na društvenim mrežama osvrnula se na način obilježavanja osvajanja brončane medalje, ističući kako je doček održan unatoč ranijim najavama da će biti otkazan. U svojoj objavi povukla je usporedbu između hrvatske proslave i one danske reprezentacije, koja je turnir završila osvajanjem zlata, koristeći ironiju kako bi naglasila razliku u pristupu i porukama koje takvi događaji šalju.

Njezina objava u svega nekoliko sati prikupila je više od 3.000 reakcija i stotine komentara, što dodatno potvrđuje koliko je tema podijelila javnost. Dok su jedni podržali njezin stav i način izražavanja, drugi su je otvoreno kritizirali, ocjenjujući komentar pretjeranim i neprimjerenim.

Napisala je:

Ako ne znaš šta je bilo.

Bilo je Evropsko prvenstvo u rukometu.

Danci su za zlato dobili palačinke.

Hrvatine su za brončicu dobile državni udar.