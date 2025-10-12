Ne plaćate grobnu naknadu? Nasadi upozoravaju građane: "Ukoliko korisnici ne podmire dugovanja, grobno mjesto će se dodijelit drugoj osobi"

Tvrtka Nasadi, koja u Zadru upravlja gradskim grobljima, uputila je poziv korisnicima čiji je dug za grobnu naknadu prešao iznos od 10 godišnjih naknada, da podmire zaostala potraživanja kako im se grobna mjesta ne bi oduzela.

– Pozivaju se korisnici grobnih mjesta na Gradskom groblju Zadar da u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva podmire sve dospjele obveze, i to: neplaćene grobne naknade za 10 godina te pripadajuće zakonske zatezne kamate. Popis grobnih mjesta korisnika koji nisu podmirili naknade dostupan je na poveznici, na oglasnoj ploči Gradskog groblja Zadar te u prostorijama uprave Nasada u Perivoju Vladimira Nazora.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Među grobnim mjestima za koje se godinama ne plaća naknada su i neka koja su spomenici kulture, pa tako među korisnicima nalazimo Emmu Hrusch, za koju je naknadu plaćao Orest Hruš, liječnik iz prve polovice 20. stoljeća, zatim Ameliju Budisavljević, ženu nekadašnjeg savjetnika namjesnika u Zadru za koju je prije 100 godina naknadu plaćao, kako piše, „prijatelj Branko“, ili Ante Joja koji je na smještaju u Zadru bio „kod Brkana“. Riječ je sve u svemu o 28 grobnica za koja dugovanja sežu i po nekoliko desetljeća.

Ukoliko korisnici ne podmire dugovanja u navedenom roku, Nasadi će pokrenuti postupak prestanka prava korištenja grobnog mjesta, smatrati da je grobno mjesto bez korisnika te dodijeliti grobno mjesto drugoj osobi na korištenje, piše 057info.