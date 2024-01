Ne nosite grudnjak? Liječnik upozorava na jednu veliku negativnu posljedicu

Nošenje grudnjaka nije samo dio nečijeg modnog ukusa, iako je to osobni izbor koji nije ni ispravan ni pogrešan, ako ne nosite grudnjak to može dovesti do nekih neugodnih nuspojava, kao što su bolovi u leđima i promjene držanja kralježnice