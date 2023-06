NE KONZUMIRAJTE! S polica se povlače ovi pekarski proizvodi

Opozivaju se razni pekarski proizvodi austrijskog proizvođača JOMO Zuckerbäckerei Gesellschaft m.b.H zbog ostataka pesticida klorpirifosa u brašnu korištenom u proizvodnji, izvijestio je Državni inspektorat RH.

Opozivaju se kolač Mramorni blok od 400 g, najbolje upotrijebiti do: 29.08.2023, 03.09.2023, kolač Straccitella najbolje upotrijebiti do: 29.08.2023, kolač Cappuccino najbolje upotrijebiti do: 03.09.2023., kolač Limun Jomo 400 g blok najbolje upotrijebiti do: 17.08.2023., kolač Čokoladni Jomo 400 g blok najbolje upotrijebiti do: 04.08.2023., Kuglof Mramorni najbolje upotrijebiti do: 30.08.2023, 04.09.2023. Kuglof Seljački 400 g najbolje upotrijebiti do: 18.08.2023, 30.08.2023., Kuglof Čokolandni Jomo 500 g najbolje upotrijebiti do: 02.08.2023..

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Proizvođač je: JOMO Zuckerbäckerei Gesellschaft m.b.H., Leobendorf iz Austrije, a na tržište stavlja Narodni trgovački lanac d.o.o. iz Sesveta.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima, stoji u priopćenju.