Ne konzumirajte! Povlači se ovaj Ledov proizvod

Ledo iz predostrožnosti opoziva i povlači proizvod Njoki premium 500 g, serije proizvodnje L:250312, s oznakom roka trajanja do 12. ožujka 2026. godine. Proizvođač je Frikom Beograd, a na tržište stavlja Ledo plus Zagreb.

Hitno se povlači prehrambeni proizvod zbog moguće prisutnosti stranih tijela, izvijestila je poznata hrvatska tvrtka.

“Razlog opoziva je potencijalna prisutnost stranog tijela u proizvodu (metalnog podrijetla). Poduzete su sve potrebne preventivne mjere i dodatne sigurnosne provjere kako bi se utvrdile sve okolnosti te spriječilo ponavljanje slične situacije”, kažu u Ledu.

Povlačenje se odnosi isključivo na proizvod s navedenim rokom trajanja (12.03.2026.) i serijom proizvodnje (L:250312), koji su jasno istaknuti na poleđini pakiranja. Vrsta pakiranja je plastična vrećica težine 500 grama.

“Pozivamo sve kupce koji su kupili proizvod iz serije L:250312 s rokom trajanja 12. ožujka 2026. da ga ne konzumiraju te da ga vrate u trgovinu u kojoj su ga kupili, uz predočenje valjanog računa.