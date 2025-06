Ne, do sada nismo vidjeli prave vrućine: Za vikend blizu 40 stupnjeva uz buru!

Proteklog vikenda počelo je kalendarsko ljeto, ušli smo u prosječno najtopliji dio godine. Ovdje vrijedi napomenuti da je noć subote na nedjelju bila neobično hladna u dijelovima zemlje pa je tako meteo postaja Brezovac u Lici, nedaleko od Plitvičkih jezera, zabilježila te noći minimalnu jutarnju temperaturu od -0,1°C što znači da je zabilježen ljetni mraz. Da se ne radi o grešci svjedoče i druge postaje iz Like gdje je minimalna temperatura bila ispod 5°C.



Iako je i noć iza nas bila prohladna, temperature su bile nešto više nego u noći sa subote na nedjelju. Ipak, ponovno je bilo svježe u dijelovima zemlje, uključujući dijelove Dalmatinske zagore. Tako su Dolića Draga i Donja Tijarica zabilježile jednoznamenkaste minimalne temperature zraka.

Najviše dnevne temperature bile su od 28 do 33°C, a bura je značajno oslabila u odnosu na prethodne dane.

Prognoza vremena za novi tjedna je izrazito monotona. Bit će pretežno vedro, suho i vruće, a dan za danom bit će sve toplije. Osobito se od petka očekuje toplinski val koji će kulminirati u nedjelju i sljedeći ponedjeljak kada će se najviše dnevne temperature zraka ponegdje približiti ekstremnih 40 stupnjeva Celzijusovih.

Danas će biti pretežno vedro. Noću tiho ili burin, danju slab, rijetko gdje umjeren maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka od 8 do 17°C u Dalmatinskoj zagori, od 17 do 22°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 27 do 33°C.

U utorak pretežno vedro. Noću tiho ili burin, danju slab, rijetko gdje umjeren maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka od 9 do 18°C u Dalmatinskoj zagori, od 18 do 23°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 28 do 34°C.

U srijedu i četvrtak bit će vedro. Noću tiho ili burin, danju slab, rijetko gdje umjeren maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka od 11 do 19°C u Dalmatinskoj zagori, od 21 do 25°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 30 do 37°C.

Petak donosi nastavak pretežno vedrog vremena. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, jača podno Velebita. Danju će puhati umjeren vjetar zapadnih smjerova. Toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 31 do 38°C.

U subotu vedro. Puhat će umjerena do jaka bura, imat će fenski učinak. Bit će još toplije, najviše dnevne temperature od 32 do 39°C. Slično će biti u nedjelju kada u nekim dijelovima Dalmacije temperature mogu dosezati 40°C.