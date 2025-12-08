Ne čekajte uzalud: Promet mijenja vozni red na ovoj liniji

Splitski prijevoznik Promet najavio je da će od ponedjeljka, 8. prosinca, stupiti na snagu izmjene jutarnjih polazaka na autobusnoj liniji 33 koja povezuje Klis Kosu i Split. Kako navode, prilagodbe se uvode zbog povećanih potreba putnika u ranim satima.

U smjeru prema Splitu ukida se polazak u 5.00, dok se dosadašnji polazak u 6.00 pomiče na 5.45 te će autobus prometovati preko Vranjica.

U povratnom smjeru, iz Splita prema Klis Kosi, polazak u 5.30 kreće deset minuta ranije, u 5.15, dok se polazak u 6.30 pomiče na 6.20.

Iz Prometa pozivaju korisnike da provjere ažurirani vozni red prije putovanja kako bi pravovremeno planirali svoje jutarnje obveze.