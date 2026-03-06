Navijači upali na presicu trenera Istre, izvrijeđali ga

Nogometaši Osijeka pobijedili su Istru 1961 na Aldo Drosini 1:0 u prvoj utakmici 25. kola SuperSport HNL-a. Osječani su do druge uzastopne pobjede stigli pogotkom jokera s klupe, Naila Omerovića, u 61. minuti dvoboja. Prvo je ovo slavlje Osijeka u Puli nakon 19. veljače 2022., kada je bilo 3:2 za Osječane.

Osijek se ovim trijumfom odvojio na tri boda prednosti ispred posljednjeg Vukovara 1991, ali uz jednu utakmicu više. Vukovar u nedjelju od 17:45 dočekuje Rijeku te će imati priliku nadoknaditi taj zaostatak. Istra je upisala peti uzastopni poraz te je trenutačno šesta s 30 bodova, pet manje od trećeplasirane Rijeke uz utakmicu više.

Trener Istre Oriol Riera održao je press konferenciju nakon utakmice, a u prostoriju press centra upali su navijači i izvrijeđali ga nakon poraza, piše Glas Istre.

"Teško je preko noći promijeniti dinamiku"

Riera je nakon utakmice izjavio: "Bila je to teška utakmica, slična onoj u Koprivnici. U prvom poluvremenu bili smo bolji, stvarali prilike i djelovali konkretnije, dok u nastavku nismo imali istu energiju i bili smo slabiji. Ipak, suparniku smo dopustili manje šansi nego ranije, a sami smo posebno u prvom dijelu stvorili više prilika.

Teško je preko noći promijeniti dinamiku, ali moramo nastaviti raditi i napredovati. Što se ostavke tiče, ne opterećujem se stvarima na koje ne mogu utjecati. Prije tri mjeseca bio sam najbolji trener, a sada više nisam, to je nogomet. Nije sve samo u rezultatu. Sada vidim da radimo bolje stvari nego prije, ali rezultati zasad izostaju. Vjerujem da će se uz ovakav rad sve posložiti, a to sam rekao i igračima."

