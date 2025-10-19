Navijači u transu: "Samo Hajduk ovako može djelovati, ili te u grob tjeraju ili u nebo dižu!"

Hajduk je u Puli svladao Istru s uvjerljivih 0:3 u sklopu 10. kola SuperSport HNL-a. Ovom pobjedom Splićani su se bodovno poravnali s Dinamom, koji i dalje drži vrh ljestvice zahvaljujući boljoj gol-razlici. Dvostruki strijelac bio je Michele Šego, dok se među strijelce upisao i Iker Almena.

Trijumfom na Aldo Drosini Hajduk je prekinuo impresivan niz Istre od čak 16 domaćih utakmica bez poraza, koji je trajao još od studenoga prošle godine. Nakon susreta, brojni navijači Bijelih podijelili su svoje dojmove u komentarima ispod objave konačnog rezultata na službenoj Facebook stranici kluba — donosimo neke od njih u nastavku.

"Jeb*čka igra napokon. Ne triba tražit minuse nego samo nastavit ovako ima mista tu još za bit boljim. Ali da dobro je izgledalo je. Žao mi što ono Pukijevo nije ušlo ajme, koja je ono zvir od igrača jbt i koja glava nakon svega."

"Divno nedjeljno poslijepodne! Samo ponizno dalje."

"Napokon igra. Pala je i Istra, zapravo razbijena."

"Izgleda da stvarno bez Livaje i ovih tromih Španjolaca izgledamo brže, agresivnije, sa daleko više energije, kao da se radi o skroz drugoj momčadi. Ja bih još stavio Racija umjesto Šarlije. Interesira me što će sada reći oni brojni kritičari trenera Garcie."

"Samo Hajduk ovako može djelovati na tebe ili te u grob tjeraju ili u nebo dižu!"

"Zovite Parmu i recite da više nije prošlogodišnjih 8m za Pukija, nego 18m, ako plate odmah! Savršena utakmica, bravo Hajduče!"

"Dakle postavke s početka sezone ipak više odgovaraju, a shvatili smo i još jednu stvar, da je Šego tek danas igrao svoju poziciju, on je školovan kao devetka i po meni bi to trebao i ostati. Sve u svemu, dobar i rastrčan Hajduk protiv neugodnog protivnika."