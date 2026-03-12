Navijači Rijeke provocirali Hajduk na europskoj utakmici, spominju fritule

Hrvatski prvak Rijeka igra protiv francuskog Strasbourga u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige. Rijeka je trenutačno treća momčad SuperSport HNL-a, a Strasbourg zauzima osmo mjesto francuskog prvenstva. Francuzi su nakon ligaške faze bili prvi sa 16 bodova, a Rijeka je kroz doigravanje preko Omonije stigla do osmine finala. Tekstualni prijenos utakmice pratite OVDJE.

Navijači Rijeke na istočnoj tribini su izvijesili transparent kojim su provocirali Hajduk. Na krpi je pisalo: "Za neke La' Europ, za druge La' Fritul".

Fotografiju pogledajte OVDJE.