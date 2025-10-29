Navijači Hajduka: "Ne smije nam tabletama isteći rok trajanja"

Hajduk je izborio mjesto u četvrtfinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa nakon što je u Vinkovcima, nakon drame jedanaesteraca, svladao Cibaliju. Regularnih 90 minuta i produžeci završili su bez pogodaka, a bijeli su bili precizniji s bijele točke te slavili s ukupnih 4:2.

Nakon utakmice, službena Facebook stranica Hajduka preplavljena je komentarima navijača. Kao i obično, objava s konačnim rezultatom izazvala je veliki interes među navijačima, a donosimo dio najzanimljivijih i najkomentiranijih reakcija.

"Uz svo dužno poštovanje prema Cibaliji, danas nepotrebno cijeđenje 120 minuta, a čeka nas neugodno gostovanje u Koprivnici."

"Bitan je prolaz na ovom krompirištu. Što se tiče događanja na tribinama, svi već sve znaju, ali gađati tribinu gdje ima i tvojih navijača. Sretan rođendan svim pravim časnim torcidašima i oni se srame ovih što ne znaju ni kako im se klub zove, a ne znaju ni da je bila boja simbol, a ne crna."

"A ne smije nam tabletama isteći rok trajanja."

"NAJJAČI SMO. Idemo u četvrtfinale, idemo po prvenstvo + kup."

"Nitko se nije polomio i to je najbitnije. Bilo bi dobro da se izbjeglo produžetke, ali što je tu je."

"Dobijemo sve do kraja i kup je naš!"

"Dobro je, prošli smo oranicu. Bravo za mladog Silića i Durdova."

"Ne zamjerajte nikom ništa, po onoj livadi Real ga zabio ne bi... katastrofa po kakvim se oranicama mora igrati... a Vinkovci svaka čast, zanima me da dođe Dinamo, bi li bila tako neprijateljska atmosfera... sve u svemu, prolaz najbitniji... idemo dalje HŽV."