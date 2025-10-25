NATO članica upozorava: Rusija gomila nuklearno oružje na Arktiku i priprema se za sukob

Prema norveškim obavještajcima, Rusija na poluotoku Kola testira hipersonične projektile Tsirkon, torpeda i nove bojeve glave.

Norveški ministar obrane Tore Sandvik upozorio je da Rusija ubrzano militarizira poluotok Kola u Arktičkom krugu, gomilajući nuklearno oružje i napadačke podmornice u pripremama za mogući sukob s NATO-om. U ekskluzivnom intervjuu za britanski The Telegraph, Sandvik je otkrio da Oslo prati "najveći arsenal nuklearnih bojevih glava na svijetu" usmjeren prema zapadnim saveznikima.

"Rusija gradi na poluotoku Kola. Tamo je smještena Sjeverna flota i jedan od najvećih nuklearnih arsenala na svijetu. Te bojeve glave nisu usmjerene samo prema Norveškoj, već i prema Velikoj Britaniji, a preko pola prema Kanadi i Sjedinjenim Državama", rekao je Sandvik. Poluotok Kola, na krajnjem sjeverozapadu Rusije uz granicu s Norveškom i Finskom, ključan je za moskovsku strategiju 'drugog udara' – sposobnost razornog protunapada nakon prvog nuklearnog udara. Prema norveškim obavještajcima, Rusija ondje testira hipersonične projektile Tsirkon, torpeda i nove bojeve glave. Unatoč ogromnim gubicima u Ukrajini, ruska arktička flota navodno je ostala netaknuta, piše Večernji list.

"Imaju nove fregate i višenamjenske podmornice razvijene u posljednje dvije godine. Najmanje 16 nuklearnih podmornica. To je najveća prijetnja", upozorio je Sandvik.

Cilj Moskve je preuzeti kontrolu nad dvjema ključnim pomorskim rutama. To je Medvjeđi prolaz (između Norveške i Svalbarda) jedini izlaz ruske flote u Atlantik i GIUK Gap (Grenland–Island–UK) – vitalna transatlantska opskrbna linija NATO-a.

"Putin želi uskratiti pristup tim rutama. Ako kontrolira te prolaze, može blokirati opskrbu i podršku u ratu“, objasnio je norveški ministar. Otapanje arktičkog leda otvara nove brodske putove između Europe i Azije, skraćujući plovidbu za 50 %, ali i pojačava utrku za resurse i stratešku dominaciju.

Norveška, uz podršku Velike Britanije i SAD-a, prati ruske aktivnosti '24 sata dnevno, 7 dana u tjednu'. "To je najvažniji nadzor u NATO-u", istaknuo je Sandvik. Posljednjih tjedana zabilježeni su incidenti. Naime, ruski špijunski brodovi plovili su 'cik-cak' uz zone njemačkih pomorskih vježbi, gdje su testirana torpeda i rakete.

U svibnju je britanski ministar vanjskih poslova David Lammy najavio pojačane zajedničke patrole s Norveškom. Sandvik nadalje upozorava da čak i ako rat u Ukrajini završi mirovnim sporazumom, Arktički krug postat će 'sljedeće glavno sigurnosno poprište'.

"Putin nije zainteresiran za mir. Ako može, vratit će se – možda s milijunima vojnika uz granicu s Finskom", dodao je. "Rusi nas promatraju – i mi želimo da vide što radimo", zaključio je u intervjuu norveški ministar.